L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, a partagé ses réflexions sur la rivalité historique de longue date entre les deux plus grandes légendes du football moderne : l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Le technicien espagnol souligne que cette compétition mutuelle a été le moteur principal des accomplissements inégalés de ces deux stars.

« Je veux gagner plus de trophées que lui »

The Touchline journal Romario TV Dans une interview relayée par la source, Guardiola explique comment les deux joueurs se sont mutuellement poussés à rester au sommet :

« Ils se sont aidés à maintenir un niveau d'excellence. Sans cette rivalité, leurs résultats n'auraient probablement pas été aussi impressionnants. Chacun observait le jeu de l'autre en se disant : "Je veux être meilleur que lui. Je veux gagner plus de trophées que lui". C'est précisément cet état d'esprit qui les a poussés à toujours aller de l'avant. » — Pep Guardiola

Carrière actuelle et résultats récents des deux légendes

Actuellement, Cristiano Ronaldo d'Arabie saouditeévolue au club d'Al-Nassr, tandis que Lionel Messi poursuit sa carrière dans l'équipe américaine de l'Inter Miami.

Joueur Club actuel Résultats des derniers matchs officiels Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Arabie saoudite) A marqué sur penalty lors de la victoire (2-1) contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l'AFC le 24 novembre. Lionel Messi Inter Miami (États-Unis, MLS) A disputé l'intégralité des 90 minutes lors du match de play-offs de MLS contre Columbus Crew (0-3) le 22 novembre.

Ces propos de Guardiola rappellent l'essence même de l'époque Messi-Ronaldo, qui a fasciné le monde entier pendant plus d'une décennie lors des « El Clásico » en Liga espagnole.

Selon vous, Pep Guardiola a-t-il raison ? Si l'un des deux n'avait pas existé, l'autre aurait-il pu établir des records à ce niveau ?

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