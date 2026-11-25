Le champion de l'UFC dans la catégorie des poids légers Islam Makhachev a partagé ses projets pour son prochain combat et sa préparation lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne « Match TV ». L'athlète a annoncé qu'il entamerait son entraînement dès le premier mois de l'année 2027 à venir.

Le combat des prétendants déterminera l'adversaire

Islam Makhachev a déclaré qu'il attendait le résultat de l'affrontement décisif de janvier pour défendre sa ceinture de champion dans sa catégorie :

— J'attends le combat des prétendants en janvier. Après cela, je saurai contre qui je vais me battre. — S'agira-t-il de l'un des membres du duo Morales — Prates ? — Oui, l'un d'entre eux. — En été ? — Je ne sais pas. Je commence ma préparation en janvier, mais cela dépendra aussi d'eux. — Islam Makhachev

Date et lieu du combat confirmés