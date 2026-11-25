Le champion de l'UFC Islam Makhachev s'exprime sur son prochain combat et ses adversaires potentiels
Le champion de l'UFC dans la catégorie des poids légers Islam Makhachev a partagé ses projets pour son prochain combat et sa préparation lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne « Match TV ». L'athlète a annoncé qu'il entamerait son entraînement dès le premier mois de l'année 2027 à venir.
Le combat des prétendants déterminera l'adversaire
Islam Makhachev a déclaré qu'il attendait le résultat de l'affrontement décisif de janvier pour défendre sa ceinture de champion dans sa catégorie :
— J'attends le combat des prétendants en janvier. Après cela, je saurai contre qui je vais me battre.
— S'agira-t-il de l'un des membres du duo Morales — Prates ?
— Oui, l'un d'entre eux.
— En été ?
— Je ne sais pas. Je commence ma préparation en janvier, mais cela dépendra aussi d'eux.
— Islam Makhachev
Date et lieu du combat confirmés
Le combat crucial entre Carlos Prates et Michael Morales, qui déterminera le prétendant officiel au titre de champion de l'UFC, le 31 janvier 2027 à Toronto, au Canada, lors de l'UFC 336. Le vainqueur de ce duel montera très probablement dans l'octogone contre Islam Makhachev pour le titre de champion.
Les projets d'Islam Makhachev et le combat des prétendants
Date / Délai
Événement et processus
Informations détaillées
Janvier 2027
Début de l'entraînement
Makhachev commence sa préparation pour le prochain combat dès la nouvelle année
31 janvier 2027
Combat des prétendants
Carlos Prates VS Michael Morales
Tournoi
UFC 336
Toronto (Canada)
Période probable
Mois d'été (2027)
La date précise dépendra de l'état physique et de la récupération du prétendant
Selon vous, quel combattant remportera l'affrontement entre Carlos Prates et Michael Morales et méritera d'affronter Islam Makhachev pour le titre ?
Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cette nouvelle importante avec les fans de l'UFC !
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