L'attaquant de Manchester CityErling Haaland a commenté le match nul concédé face à NaplesIl a déclaré que l'équipe n'avait pas été assez performante et avait laissé trop d'espaces à l'adversaire en attaque.

« Nous avons essayé de marquer en fin de match, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas été assez bons et nous avons permis à l'adversaire de se créer trop facilement des occasions devant notre but. Nous n'avons pas réussi à contrôler le jeu et nous n'avons pas pu jouer comme nous le voulions en attaque. »

« Le football est à la fois simple et complexe. Quand tu gagnes, tout semble facile et logique. Quand tu ne gagnes pas, tu commences à douter de tout. En réalité, il faut jouer sans trop réfléchir. Mais ce n'est pas si facile à mettre en pratique. »

« Notre équipe possède de nombreux joueurs de haut niveau. Chacun de nous doit exploiter pleinement son potentiel. Nous devons rester unis, garder un état d'esprit positif, jouer avec plus d'énergie sur le terrain et tout donner », a déclaré Haaland.