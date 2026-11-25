L'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, envisage la possibilité d'organiser un tournoi à Tachkent au troisième trimestre 2027. Le complexe « Humo Arena » a été désigné comme site préliminaire pour la compétition, rapporte UZ24.

Selon UZ24, un extrait d'un document interne concernant les plans d'expansion de l'UFC en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale a circulé sur les réseaux sociaux. Dans le document intitulé « UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia », daté du 12 novembre, Tachkent figure parmi les villes où un tournoi pourrait avoir lieu. Cette information a également été relayée par la publication La Gazzetta Georgia.

Selon le plan préliminaire du document, la compétition à Tachkent pourrait se tenir entre juillet et septembre 2027. Si la « Humo Arena » est choisie pour le tournoi, elle pourrait accueillir environ 12 500 spectateurs.

Cependant, le statut du projet de Tachkent dans le document est marqué comme « Under Review », ce qui signifie « en cours d'examen ». Cela indique qu'aucune décision finale n'a encore été prise concernant la tenue de ce tournoi. La date précise de la compétition n'est pas non plus connue pour le moment.

La question de l'organisation d'un tournoi UFC à Tachkent avait déjà été discutée auparavant. En juin 2026, le premier vice-président du Comité olympique national d'Ouzbékistan, Otabek Umarov, avait rencontré le président de l'UFC, Dana White, aux États-Unis. Au cours de l'entretien, les perspectives d'organisation de compétitions Zuffa Boxing en Ouzbékistan et la possibilité d'organiser un tournoi officiel de l'UFC à Tachkent à l'avenir avaient été abordées.

Le document diffusé mentionne également d'autres villes d'Asie centrale et des régions voisines. Parmi elles figurent Almaty au Kazakhstan, Bichkek au Kirghizistan et Tbilissi en Géorgie.

Selon le plan préliminaire, le tournoi à Almaty pourrait avoir lieu le 1er mai 2027. Les compétitions à Tbilissi et à Tachkent sont prévues pour le troisième trimestre de l'année. Toutefois, aucun de ces plans n'a été officiellement confirmé pour l'instant.