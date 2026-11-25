L'attaquant du club anglais Manchester City», Erling Haaland, a exprimé ouvertement son opinion sur l'état actuel de l'équipe après le match nul 2-2 contre Naples lors de la 5e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League. Lors de cette rencontre, le buteur norvégien a mené les « Citizens » en tant que capitaine.

« Je ressens la responsabilité même sans le brassard »

beIN SPORTS selon le média, Haaland n'a pas caché sa frustration face à la mauvaise série de résultats du club ces derniers temps :

« Avec ou sans le brassard, je me sens investi d'une très grande responsabilité. Parce que je veux simplement que ce club obtienne de bons résultats et gagne. Pour l'instant, nous n'y arrivons pas. C'est douloureux. » — Erling Haaland

Les derniers résultats deManchester City et le prochain défi

Selon les statistiques, Manchester City n'a réussi à remporter que 1 victoire lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Un autre choc attend le club : le 29 novembre, l'équipe se déplacera à Londres pour affronter Arsenal dans le cadre de la 12e journée de Premier League.

Statistiques Détails et horaires Dernier match LDC 5e journée : Manchester City 2-2 Naples Statut de Haaland A agi en tant que capitaine des « Citizens » lors du match Forme actuelle de l'équipe Sur les 5 derniers matchs officiels seulement 1 victoire Prochain adversaire Arsenal (12e journée de PL, à l'extérieur) Date et heure du match 29 novembre, 21h30 (heure de Tachkent)

Selon vous, le leadership d'Erling Haaland en tant que capitaine aidera-t-il Manchester City à battre Arsenal à Londres le 29 novembre et à mettre fin à cette série noire ?

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