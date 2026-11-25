«Qui suis-je pour prétendre le contraire ?» — Bruno Fernandes
«Manchester United» et le milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal, Bruno Fernandes, a réagi aux critiques formulées par la mère de la légende de 41 ans, Cristiano Ronaldo. Auparavant, la mère de Ronaldo avait exprimé l'avis que son fils n'avait pas reçu suffisamment de respect au sein de l'équipe nationale.
«Il est une référence pour nous tous»
Dans une interview accordée au prestigieux journal portugais A Bola Fernandes a souligné que ses coéquipiers ont toujours essayé de valoriser Ronaldo en tant que joueur et en tant qu'homme, tout en précisant qu'il ne pouvait nier ses sentiments personnels :
«Peut-être que Cristiano a vraiment ressenti la situation ainsi. Tous les membres de l'équipe nationale ont toujours essayé de lui témoigner le maximum de respect. Il est une référence pour nous tous. S'il n'a pas ressenti ce respect, qui suis-je pour prétendre le contraire ?
En tant que joueur de l'équipe nationale, je peux dire que dans tout ce que nous avons fait, nous avons cherché à lui témoigner du respect non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme.»
— Bruno Fernandes (Extrait de l'interview accordée à A Bola)
Détails de la situation et positions des parties
Parties
Position et contenu de la déclaration
La mère de Cristiano Ronaldo
A affirmé que son fils n'avait pas reçu le respect mérité au sein de l'équipe nationale du Portugal
Bruno Fernandes
A souligné que toute l'équipe a montré un respect maximal à Ronaldo et qu'il est un exemple pour tous
Point clé
Fernandes a noté qu'il ne contesterait pas les sentiments personnels de Ronaldo, mais que l'intention de l'équipe a toujours été sincère
Rappelons que même après la fin de sa carrière en équipe nationale, les discussions autour du rôle de Cristiano Ronaldo et des relations au sein du football portugais ne cessent pas.
Selon vous, cette réponse mesurée et diplomatique de Bruno Fernandes peut-elle mettre fin aux malentendus avec la famille et les fans de Ronaldo ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette actualité brûlante avec les fans du football portugais !
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