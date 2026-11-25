«Manchester United» et le milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal, Bruno Fernandes, a réagi aux critiques formulées par la mère de la légende de 41 ans, Cristiano Ronaldo. Auparavant, la mère de Ronaldo avait exprimé l'avis que son fils n'avait pas reçu suffisamment de respect au sein de l'équipe nationale.

«Il est une référence pour nous tous»

Dans une interview accordée au prestigieux journal portugais A Bola Fernandes a souligné que ses coéquipiers ont toujours essayé de valoriser Ronaldo en tant que joueur et en tant qu'homme, tout en précisant qu'il ne pouvait nier ses sentiments personnels :

«Peut-être que Cristiano a vraiment ressenti la situation ainsi. Tous les membres de l'équipe nationale ont toujours essayé de lui témoigner le maximum de respect. Il est une référence pour nous tous. S'il n'a pas ressenti ce respect, qui suis-je pour prétendre le contraire ? En tant que joueur de l'équipe nationale, je peux dire que dans tout ce que nous avons fait, nous avons cherché à lui témoigner du respect non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme.» — Bruno Fernandes (Extrait de l'interview accordée à A Bola)

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