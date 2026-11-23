Il est intéressant de noter qu'il n'a pas cherché à juger sévèrement la situation ni à se justifier. Au contraire, il s'est limité à une réflexion d'ordre général.

« Chaque personne rencontre des difficultés dans sa vie. Seule notre façon de les surmonter nous définit », a écrit Nurmagomedov.

Umar Nurmagomedov a écrit sur sa page de réseau social à propos des difficultés rencontrées dans la vie. Sa déclaration ne mentionne pas directement l'incident d'Abou Dabi ou son arrestation. Cependant, ces propos ont attiré l'attention en tant que première réaction du combattant russe après l'événement.

À Abou Dabi Merab Dvalishvili après l'altercation avec lui, Umar Nurmagomedov, arrêté aux côtés de cinq autres Russes, est rentré en Russie et a réagi à l'événement. Au lieu de donner des explications détaillées, le combattant de l'UFC a partagé une réflexion courte mais significative sur les épreuves de la vie et la résilience.

Usman Nurmagomedova adopté une approche différente

Après l'incident d'Abou Dabi, Usman Nurmagomedov avait publié sur les réseaux sociaux une citation de gangster du personnage Tony Montana dans le film « Scarface ».

Umar, lui, n'a pas choisi ce style. L'ancien prétendant au titre dans la catégorie poids coq de l'UFC a réagi de manière neutre et sobre, soulignant qu'il faut endurer les difficultés avec patience.

Cela a été perçu comme une différence de style dans la réaction des deux combattants après un même événement.

L'année 2026 est difficile pour Umar Nurmagomedov

Pour le combattant de 30 ans, l'année en cours reste marquée par des événements complexes dans sa vie sportive et personnelle. L'incident lié à son arrestation à la suite de la bagarre à Abou Dabi a été une épreuve sérieuse. Selon la source, cet événement aurait pu se solder par près de six mois de prison.

De plus, en août, Umar a subi la première défaite avant la limite de sa carrière professionnelle. Lors d'un tournoi de l'UFC organisé à Shanghai, il a été battu par KO par le Chinois Song Yadong.

Ainsi, Nurmagomedov, qui visait auparavant la ceinture de champion, a dû faire face à de sérieux défis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'octogone en une seule année.

Quelles épreuves attendent désormais le combattant ?

La brève déclaration d'Umar ne révèle pas les détails de l'incident d'Abou Dabi. Il n'a pas expliqué sa position en détail sur l'événement et n'a pas non plus fourni d'informations sur ses projets futurs.

Cependant, le message principal de ses propos est clair : ce ne sont pas les difficultés traversées qui définissent une personne, mais la manière dont elle y réagit. Désormais, il sera important pour Nurmagomedov de prouver cette pensée par des actes, de restaurer sa position dans le sport et de regagner la confiance des fans.