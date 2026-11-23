Nodirbek Abdusattorov s'exprime sur l'éthique sportive aux échecs
Lors du tournoi Total Chess, le fait que certains grands maîtres, dont Magnus Carlsen aient manqué certaines parties a suscité des débats. La star ouzbèke des échecs, Nodirbek Abdusattorov a exprimé ouvertement sa position à ce sujet. Selon lui, l'éthique sportive doit primer sur tout résultat ou intérêt lié au classement.
« Je ne manque jamais mes parties »
Interrogé sur l'absence de certains joueurs lors du tournoi Total Chess, Abdusattorov a souligné son attachement à ses principes personnels.
« J'ai toujours respecté l'éthique sportive, c'est pourquoi je n'ai jamais manqué une partie », a déclaré le grand maître ouzbek.
Il insiste sur le fait que, quel que soit le résultat, chaque joueur doit participer aux parties prévues. Abdusattorov considère cela non seulement comme une règle de compétition, mais aussi comme une question de responsabilité et de respect envers l'adversaire.
Une allusion indirecte à Carlsen et aux autres joueurs
Nodirbek a lié l'absence de certains joueurs à leur préoccupation pour leur classement.
« À mon avis, il faut se présenter et jouer, peu importe le résultat. Mais j'ai remarqué que certains joueurs accordent trop d'importance au classement », a-t-il ajouté.
Cette opinion pourrait raviver les discussions sur l'approche des participants au tournoi Total Chess. Il est particulièrement notable que Magnus Carlsen, l'un des joueurs les plus célèbres et les plus forts du monde, figure parmi ceux qui ont manqué des parties.
Cependant, Abdusattorov n'a cité aucun nom et n'a critiqué personne directement. Il s'est contenté d'exposer sa vision fondée sur l'éthique sportive.
« Il faut améliorer certains aspects pour le prochain tour »
Le grand maître ouzbek a qualifié la compétition de tournoi test. Selon lui, l'expérience acquise doit aider à améliorer l'organisation et d'autres aspects pour les étapes suivantes.
« C'était un tournoi test. C'est pourquoi il faut améliorer certains aspects pour le prochain tour », a ajouté Abdusattorov.
Le point central de la position de Nodirbek est qu'aux échecs, il ne considère pas seulement le classement et le résultat, mais aussi le respect de l'adversaire, la responsabilité et l'éthique sportive comme essentiels.
Êtes-vous d'accord avec l'avis de Nodirbek Abdusattorov ?
D'un côté, le classement et la stratégie sont cruciaux pour les professionnels. De l'autre, ne pas se présenter à une partie soulève des questions de respect envers l'adversaire, les organisateurs et le public.
Abdusattorov, quant à lui, fait un choix clair : quel que soit le résultat, il faut se présenter et se battre devant l'échiquier.
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