Lors du tournoi Total Chess, le fait que certains grands maîtres, dont Magnus Carlsen aient manqué certaines parties a suscité des débats. La star ouzbèke des échecs, Nodirbek Abdusattorov a exprimé ouvertement sa position à ce sujet. Selon lui, l'éthique sportive doit primer sur tout résultat ou intérêt lié au classement.

« Je ne manque jamais mes parties »

Interrogé sur l'absence de certains joueurs lors du tournoi Total Chess, Abdusattorov a souligné son attachement à ses principes personnels.

« J'ai toujours respecté l'éthique sportive, c'est pourquoi je n'ai jamais manqué une partie », a déclaré le grand maître ouzbek.

Il insiste sur le fait que, quel que soit le résultat, chaque joueur doit participer aux parties prévues. Abdusattorov considère cela non seulement comme une règle de compétition, mais aussi comme une question de responsabilité et de respect envers l'adversaire.