L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan Lors de la 2e journée de la Coupe du Monde contre la Jamaïque dans un match prolifique avec 8 buts, 6:2 a remporté une large victoire.

Sergey Chigodayev sous la direction de l'équipe, Suhrob Sadirjonov a inscrit un triplé, devenant l'un des héros du match. À la fin de la rencontre, le directeur du développement mondial du football de la FIFA, l'expert renommé Arsène Wenger a personnellement félicité l'auteur du triplé et a souhaité bonne chance à notre équipe pour les prochains matchs.

Moments forts et détails du match

La vidéo montre le joueur de l'équipe d'Ouzbékistan, portant le maillot bleu numéro 11, Suhrob Sadirjonov avec le ballon et son trophée aux côtés de Arsène Wenger dans une ambiance chaleureuse. On y voit également l'expert serrer la main du joueur après le match, discuter avec lui et poser pour une photo.