Arsène Wenger félicite Suhrob Sadirjonov pour son triplé contre la Jamaïque
L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan Lors de la 2e journée de la Coupe du Monde contre la Jamaïque dans un match prolifique avec 8 buts, 6:2 a remporté une large victoire.
Sergey Chigodayev sous la direction de l'équipe, Suhrob Sadirjonov a inscrit un triplé, devenant l'un des héros du match. À la fin de la rencontre, le directeur du développement mondial du football de la FIFA, l'expert renommé Arsène Wenger a personnellement félicité l'auteur du triplé et a souhaité bonne chance à notre équipe pour les prochains matchs.
Moments forts et détails du match
La vidéo montre le joueur de l'équipe d'Ouzbékistan, portant le maillot bleu numéro 11, Suhrob Sadirjonov avec le ballon et son trophée aux côtés de Arsène Wenger dans une ambiance chaleureuse. On y voit également l'expert serrer la main du joueur après le match, discuter avec lui et poser pour une photo.
Indicateur / Information
Détails
Match et résultat
Ouzbékistan — Jamaïque 6:2 (Coupe du Monde, 2e journée)
Auteur du triplé
Suhrob Sadirjonov (numéro 11)
Entraîneur principal
Sergey Chigodayev
Expert ayant félicité le joueur
Arsène Wenger (Directeur du développement mondial du football de la FIFA)
Attention internationale et prochaines étapes pour nos juniors
Après cette large victoire en Coupe du Monde et le triplé, les félicitations d'une figure mondiale du football apportent un soutien psychologique précieux à nos jeunes joueurs. L'équipe se prépare désormais aux prochains défis du tournoi.
Selon vous, les félicitations d'Arsène Wenger auront-elles un impact positif sur Suhrob Sadirjonov et notre équipe junior pour la suite de la Coupe du Monde ? Laissez vos avis en commentaires !
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