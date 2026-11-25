Quvonchbek Ismoilov, champion du monde de lutte gréco-romaine U20, et Muxlisa Masharipova, championne du monde de lutte féminine U17, ont reçu une reconnaissance prestigieuse.

Les athlètes ont été récompensés par le président de l'Association ouzbèke de lutte, Nigmatullo Yo‘ldoshev. Lors de la cérémonie, Quvonchbek Ismoilov a reçu un appartement de trois pièces, tandis que Muxlisa Masharipova a reçu une prime de 200 millions de soums.

Cette attention portée aux jeunes athlètes constitue une juste récompense pour leurs succès sur la scène internationale et leur contribution au développement du sport national.

Nous félicitons les champions du monde pour cette haute distinction et leur souhaitons de nouveaux succès lors des prochaines compétitions !