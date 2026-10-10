Le fondateur du « Parti des cafards » arrêté (vidéo)

En Inde, le fondateur du « Parti des cafards » (Cockroach Janta Party), Abhijit Dipke, et deux autres représentants du mouvement ont été arrêtés par la police. Reuters a rapporté l'information le 10 octobre.

Il est précisé que Dipke a été interpellé à l'aéroport après avoir débarqué d'un vol en provenance de Mumbai à destination de Delhi. Le co-dirigeant du mouvement, Saurav Das, et le porte-parole, Ashutosh Ranka, ont également été emmenés par la police après l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de Delhi.

Le « Parti des cafards » a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l'arrestation des membres du mouvement à l'intérieur de l'avion. Le mouvement a condamné cet incident et a confirmé l'arrestation de ses trois représentants.

Il est noté qu'ils ont été arrêtés avant une manifestation prévue à Delhi. La manifestation visait à exiger la démission du chef de la Commission électorale centrale de l'Inde, Gyanesh Kumar. Les autorités locales auraient interdit la tenue de la manifestation.

Pour rappel, le « Parti des cafards » est un mouvement politique satirique fondé en mai 2026. Il est apparu après certaines déclarations du juge de la Cour suprême de l'Inde, Surya Kant. Le mouvement a acquis une grande notoriété sur les réseaux sociaux et bénéficie d'un soutien parmi les jeunes.