En Inde, le célèbre militant social et expert en éducation Sonam Wangchuk, qui menait une grève de la faim depuis 20 jours, a été emmené de force par la police depuis le site de sa manifestation. Cet incident a intensifié les débats sur le système éducatif du pays.

Wangchuk, âgé de 59 ans, réclamait des réformes dans le secteur de l'éducation Cockroach Janta Party (CJP) dans le cadre d'une grève de la faim pour soutenir le mouvement. Pendant 20 jours, il n'a consommé que de l'eau et du sel, perdant plus de 9 kilogrammes.

Samedi matin, la police et les forces paramilitaires ont investi le site de la manifestation et l'ont évacué de la scène. Les forces de l'ordre l'ont transporté en ambulance vers l'hôpital Safdarjang à Delhi.

Gitanjali Angmo, l'épouse de Wangchuk, a exigé qu'aucun traitement médical ne soit administré sans le consentement de sa famille et de ses médecins.

Selon l'hôpital, le militant est affaibli par une grève de la faim prolongée et présente une légère déshydratation. Cependant, ses signes vitaux sont stables et il reste sous surveillance constante.

La police a déclaré que Wangchuk a été transféré à l'hôpital conformément à une décision de la Haute Cour de Delhi, aux recommandations des médecins et en tenant compte de son état de santé.

Malgré les appels à mettre fin à sa grève de la faim, le militant avait annoncé sa participation à une marche pacifique vers le Parlement prévue le 20 juillet.

À la place de Wangchuk, le fondateur du CJP, Abhijit Dipke, a entamé une grève de la faim illimitée. Il a affirmé que le projet de marche vers le Parlement ne serait pas annulé.

Cockroach Janta Party Le mouvement a été créé en mai en tant qu'initiative en ligne contre les fuites de sujets d'examen et d'autres irrégularités en Inde. Les manifestants réclamaient la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan.

Après les événements de samedi, le mouvement a élargi ses revendications et exige désormais également la démission du Premier ministre Narendra Modi.

L'évacuation forcée de Wangchuk a été vivement critiquée par les politiciens de l'opposition, qualifiée d'« acte anti-démocratique ». L'ancien Premier ministre de Delhi, Arvind Kejriwal, a également appelé le gouvernement à écouter les demandes des manifestants.