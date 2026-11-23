Lars Eriksson, un responsable municipal suédois de 56 ans, a été démis de ses fonctions après la découverte de sa participation secrète à des films pour adultes. Le plus curieux est qu'il n'utilisait pas son vrai nom, mais le pseudonyme « Hans ». Le fonctionnaire licencié recevra une indemnité d'environ 58 000 dollars.

En Suède, l'activité secrète d'un fonctionnaire a fait grand bruit. Des journalistes ont découvert que Lars Eriksson, qui travaillait comme chef de l'administration de la municipalité de Jokkmokk, participait à des films pour adultes.

Il s'est avéré que le fonctionnaire de 56 ans utilisait le pseudonyme « Hans » à l'écran et se présentait comme un « Viking ». Après la révélation de ses activités, son contrat de travail avec l'administration municipale a été rompu.

Comment l'activité secrète du fonctionnaire a-t-elle été révélée ?

La double vie d'Eriksson a été découverte après que des journalistes ont examiné des photos prises lors d'une cérémonie de remise de prix pour films pour adultes.

Les journalistes ont remarqué un visage familier sur les photos et ont poursuivi leurs recherches. Il a été confirmé que le chef de l'administration municipale participait à des films pour adultes sous un autre nom.

Selon les informations, huit films au total dans lesquels Eriksson a joué ont été diffusés entre 2018 et 2026.

Le fonctionnaire lui-même affirme avoir cessé de tourner dans ces films en 2022. Cependant, la divulgation de ses activités passées au public a conduit à son départ de son poste.

Quelle somme sera versée au fonctionnaire licencié ?

Un autre aspect frappant de l'affaire est qu'Eriksson, malgré son licenciement, recevra une indemnité importante.

Conformément aux conditions de licenciement, il recevra l'équivalent de sept mois de salaire, soit 594 000 couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 58 000 dollars américains.

Ainsi, la révélation de l'activité secrète du fonctionnaire a entraîné son départ de son poste de chef de municipalité. Toutefois, les conditions de rupture de son contrat lui ont permis de bénéficier d'une indemnité financière équivalente à sept mois de salaire.

Cette affaire a également soulevé un débat public en Suède sur la vie privée des fonctionnaires et leurs responsabilités professionnelles.