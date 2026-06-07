Six arrestations lors de la manifestation du « Parti des Cafards »

Six participants ont été arrêtés lors d'une manifestation contre le ministre indien de l'Éducation, Dharmendra Pradhan, à New Delhi, la capitale du pays. Selon l'Associated Press, l'initiative derrière la protestation était le « Parti des Cafards », un mouvement satirique qui a gagné en popularité en rassemblant plus de 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en peu de temps.

Le mouvement est né après une déclaration controversée du juge de la Cour suprême indienne, Surya Kant, qui a comparé certains jeunes chômeurs à des cafards. Ces propos ont suscité de vifs débats publics et des manifestations.

Des centaines de citoyens, dont le fondateur du mouvement, Abhijit Dipke, ont participé à la manifestation. Dipke, étudiant à l'Université de Boston et spécialiste en communication politique, venu des États-Unis en Inde, a rejoint les manifestants. Les participants portaient des livres, des drapeaux nationaux, des fleurs et des masques représentant des cafards. La majorité des manifestants étaient des étudiants et de jeunes professionnels.

Lors du rassemblement de samedi, les participants ont exigé la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan, suite aux controverses liées aux irrégularités dans l'organisation des examens. Par la suite, la manifestation a évolué au-delà des seuls problèmes éducatifs pour devenir une expression plus large du mécontentement concernant les opportunités d'emploi des jeunes, les difficultés économiques et les perspectives d'avenir.

Selon la police, les arrestations ont été effectuées afin de prévenir d'éventuels affrontements entre les participants à la manifestation.

À la fin de la manifestation, les représentants du mouvement ont exigé que le ministre de l'Éducation démissionne dans un délai de sept jours.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Les cafards arrivent – Dharmendra Pradhan s'en va ! » et ont appelé le gouvernement à accorder une attention sérieuse aux problèmes de la jeunesse.