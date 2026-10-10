La Turquie restreint totalement l'accès des enfants de moins de 15 ans aux réseaux sociaux

Alors que les restrictions mondiales en matière de sécurité numérique et de protection de la jeune génération contre les effets négatifs d'Internet se multiplient, les autorités turques ont pris une décision radicale. À partir du 1er novembre de cette année, il sera légalement interdit de fournir des services de réseaux sociaux aux citoyens de moins de 15 ans sur le territoire national.

Cette mesure ne se limite pas à restreindre la création de nouveaux profils ; elle impose également une vérification obligatoire de l'âge des utilisateurs, la création d'un environnement numérique sécurisé pour les adolescents de plus de 15 ans et un renforcement strict du contrôle parental.

Comment l'âge sera-t-il vérifié ? Intégration avec le portail gouvernemental électronique

Jusqu'à présent, il suffisait d'indiquer manuellement sa date de naissance pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Désormais, ces falsifications seront empêchées :

Identification via la plateforme gouvernementale : Selon les nouvelles règles, chaque réseau social est tenu de vérifier l'âge réel de l'utilisateur lors de la création d'un compte via un identifiant personnel sur la plateforme des services gouvernementaux électroniques de Turquie (similaire au système e-Devlet) ;

Rejet automatique : Si le système confirme que l'utilisateur a moins de 15 ans, toutes ses demandes de création de compte seront automatiquement rejetées ;

Contrôle algorithmique : De plus, une interface interne personnalisée sera proposée aux utilisateurs de plus de 15 ans pour limiter les contenus préjudiciables sur le plan psychologique et moral.

Tendance mondiale : Pourquoi les États prennent-ils de telles mesures ?

Cette décision de la Turquie s'inscrit dans la continuité logique d'une vague de sécurité à l'échelle mondiale :

Cybermenaces et santé mentale : De nombreuses études internationales montrent que les réseaux sociaux nuisent à la santé mentale des adolescents, provoquant notamment dépression, cyberharcèlement et troubles de l'attention ;

Responsabilité parentale : La nouvelle réglementation offre aux parents des outils juridiques supplémentaires pour gérer efficacement le temps d'écran de leurs enfants et assurer leur sécurité virtuelle.

La manière dont ces règles strictes, en vigueur dès le 1er novembre, seront techniquement appliquées par les géants des médias étrangers (Instagram, TikTok, YouTube, etc.) et si cette expérience influencera d'autres pays de la région, reste au centre de l'attention des experts.