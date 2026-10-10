Une pomme insolite à l'apparence frappante découverte en Nouvelle-Zélande

·4·Monde
Une pomme insolite à l'apparence frappante découverte en Nouvelle-Zélande

Une pomme insolite, dont l'apparence a attiré l'attention, a été découverte à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le fruit est rouge d'un côté et jaune de l'autre, comme s'il avait été délibérément peint en deux couleurs.

Cette pomme unique a été trouvée parmi un lot de variétés « Red Braeburn » livrées au magasin « Sunshine Corner Market », situé dans le quartier de Mairehau. La séparation nette des couleurs sur sa peau a surpris les clients.

Les experts qualifient ces fruits inhabituels de « pommes chimères ». Ce phénomène s'explique par la présence de cellules aux caractéristiques génétiques différentes au sein du fruit. Les rapports indiquent que de telles pommes sont extrêmement rares, au point qu'il est difficile d'en trouver une sur un million.

Le propriétaire du magasin affirme que, malgré ses nombreuses années dans le commerce des fruits, il n'avait jamais rencontré une telle pomme auparavant. Son apparence inhabituelle a suscité un grand intérêt chez les clients : certains la prennent en photo, tandis que d'autres viennent en famille pour la voir de leurs propres yeux.

La pomme est actuellement conservée au réfrigérateur pour préserver sa fraîcheur. La direction du magasin n'a pas encore décidé s'il fallait la conserver telle quelle ou la couper pour vérifier si l'intérieur est également bicolore.

ChristchurchRed BraeburnPomme ChimèreSunshine Corner MarketNouvelle-Zélande
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'insecte le plus lourd du monde sauvé de l'extinctionL'insecte le plus lourd du monde sauvé de l'extinction6 octobre 10:07La «lutte» d’un jeune du Daghestan avec un ours fait trembler Internet (vidéo)La «lutte» d’un jeune du Daghestan avec un ours fait trembler Internet (vidéo)13 août 14:17La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le mondeLa différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le mondeAujourd'hui 21:01Merveille de la nature : un serpent rare à deux têtes et quatre yeux découvert en IndeMerveille de la nature : un serpent rare à deux têtes et quatre yeux découvert en IndeAujourd'hui 20:56Un politicien nommé Hitler Mussolini élu maire au PérouUn politicien nommé Hitler Mussolini élu maire au PérouAujourd'hui 20:30Un caillot sanguin découvert dans le cœur d'un jeune homme de 27 ansUn caillot sanguin découvert dans le cœur d'un jeune homme de 27 ansAujourd'hui 19:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille