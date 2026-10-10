Une pomme insolite à l'apparence frappante découverte en Nouvelle-Zélande

Une pomme insolite, dont l'apparence a attiré l'attention, a été découverte à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le fruit est rouge d'un côté et jaune de l'autre, comme s'il avait été délibérément peint en deux couleurs.

Cette pomme unique a été trouvée parmi un lot de variétés « Red Braeburn » livrées au magasin « Sunshine Corner Market », situé dans le quartier de Mairehau. La séparation nette des couleurs sur sa peau a surpris les clients.

Les experts qualifient ces fruits inhabituels de « pommes chimères ». Ce phénomène s'explique par la présence de cellules aux caractéristiques génétiques différentes au sein du fruit. Les rapports indiquent que de telles pommes sont extrêmement rares, au point qu'il est difficile d'en trouver une sur un million.

Le propriétaire du magasin affirme que, malgré ses nombreuses années dans le commerce des fruits, il n'avait jamais rencontré une telle pomme auparavant. Son apparence inhabituelle a suscité un grand intérêt chez les clients : certains la prennent en photo, tandis que d'autres viennent en famille pour la voir de leurs propres yeux.

La pomme est actuellement conservée au réfrigérateur pour préserver sa fraîcheur. La direction du magasin n'a pas encore décidé s'il fallait la conserver telle quelle ou la couper pour vérifier si l'intérieur est également bicolore.