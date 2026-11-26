Une prestigieuse publication française analyse la 2e partie du match pour le Championnat du monde
La prestigieuse publication française d'échecs — Europe Echecs dans le cadre du match pour le Championnat du monde qui se déroule près de Genève, en Suisse, a publié son analyse de la 2e partie entre le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju . Sports.kz rapporte que les experts étrangers ont estimé que l'avantage en matière de lutte positionnelle et de préparation aux ouvertures appartenait au prétendant ouzbek.
20 coups, 40 minutes d'avance au temps et une nulle inattendue
La deuxième partie s'est terminée par une nulle après seulement 20 coups par répétition de la position. Les experts français ont souligné que le champion du monde en titre a joué de manière indécise avec les blancs et que Javohir Sindarov a une fois de plus surpassé son adversaire en termes de préparation :
« 20 coups, répétition de la position et poignée de main. Nous attendions un peu plus d'intrigue de cette rencontre... Gukesh ne devait-il pas jouer de manière plus déterminée avec les pièces blanches ?
Le champion du monde a choisi le système de Londres. Au 15e coup, Sindarov a intensifié la position avec le coup
...f5. Gukesh a passé près d'une demi-heure à trouver le coup
16.f3, ce qui a permis au prétendant d'obtenir un avantage d'environ 40 minutes à la pendule. Quatre coups plus tard, la partie s'est terminée par une répétition, bien qu'il y eût encore des possibilités de continuer la lutte.
Le joueur d'échecs ouzbek a une fois de plus surpassé son rival dans la préparation des ouvertures et la gestion du temps. Jeudi, il jouera avec les pièces blanches. » — a écrit Europe Echecs.
Détails et règlement du match pour le Championnat du monde
Indicateurs
Détails et règles
Score actuel
1 : 1 (après la 2e partie)
Prochaine 3e partie
Aujourd'hui (jeudi) — Javohir Sindarov avec les blancs jouera
Lieu
Suisse, commune de Cologny près de Genève — Fondation Martin Bodmer
Format du match
14 parties classiques (7,5 points nécessaires pour le titre)
Date du tie-break
Si après 14 parties le score est de 7:7 , le vainqueur sera déterminé lors du tie-break le 12 décembre .
Ainsi, lors de la 3e partie qui aura lieu aujourd'hui, l'avantage des pièces blanches sera du côté de notre compatriote Javohir Sindarov.
Selon vous, Javohir Sindarov, jouant avec les blancs lors de la 3e partie d'aujourd'hui, parviendra-t-il enfin à percer la défense de Gukesh et à prendre l'avantage dans le match ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette analyse intéressante avec les fans d'échecs ouzbeks !
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