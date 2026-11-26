La prestigieuse publication française d'échecs — Europe Echecs dans le cadre du match pour le Championnat du monde qui se déroule près de Genève, en Suisse, a publié son analyse de la 2e partie entre le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju . Sports.kz rapporte que les experts étrangers ont estimé que l'avantage en matière de lutte positionnelle et de préparation aux ouvertures appartenait au prétendant ouzbek.

20 coups, 40 minutes d'avance au temps et une nulle inattendue

La deuxième partie s'est terminée par une nulle après seulement 20 coups par répétition de la position. Les experts français ont souligné que le champion du monde en titre a joué de manière indécise avec les blancs et que Javohir Sindarov a une fois de plus surpassé son adversaire en termes de préparation :