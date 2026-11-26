Le club de Nasaf Qarshi a battu l'équipe bahreïnienne d'Al-Khaldiya à domicile lors de la dernière journée de la Ligue des champions de l'AFC 2 1:0 sur le score de. Après la rencontre, l'entraîneur des « Dragons » Ruziqul Berdiyev a participé à la conférence de presse, répondant en détail aux questions sur l'analyse du match, l'absence du système VAR dans le tournoi et l'avenir du gardien titulaire Abduvohid Nematov.

« Nous avons gagné grâce à notre activité en seconde période lors des 4 derniers matchs »

Le spécialiste a souligné que les Bahreïniens sont arrivés à Qarshi en pleine forme après une pause de 10 jours et ont intensifié la pression en fin de match grâce aux remplaçants :

Impressions du match : Bien que les hôtes n'aient pas pu profiter de certaines opportunités en contre-attaque, l'essentiel est que les 3 points nécessaires ont été obtenus.

Domination en seconde période : En première mi-temps, il est difficile de percer la défense car les adversaires sont physiquement frais. Nasaf a remporté ses 4 derniers matchs grâce à une meilleure performance en seconde période, et cette fois, après le but, les joueurs se sont davantage concentrés sur la conservation du score.

L'absence du système VAR et la situation litigieuse de la dernière minute

À la dernière minute du match, l'arbitre n'a pas prêté attention à une situation où le défenseur adverse semblait faire une passe en retrait au gardien avec le pied. Ruziqul Berdiyev a exprimé son désaccord à ce sujet :

« Cela m'a semblé être le cas aussi. Malheureusement, le VAR ne fonctionne pas dans ce tournoi. L'importance du VAR a été prouvée une fois de plus aujourd'hui. Ce n'est pas seulement mon avis, mais celui de tout le stade : c'était une passe délibérée en retrait au gardien. Pour une raison quelconque, l'arbitre a ignoré cela. Il faudrait demander aux représentants de l'AFC pourquoi il n'y a pas de VAR dans une telle compétition. » — a déclaré Ruziqul Berdiyev.

Abduvohid Nematov va-t-il rejoindre un club étranger ?

Lors de la conférence de presse, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant le départ du gardien Abduvohid Nematov vers un championnat étranger ont été clarifiées. L'entraîneur a déclaré qu'il ne retiendrait pas le joueur s'il recevait une offre sérieuse d'un championnat compétitif :

« S'il y a une offre d'un championnat fort visant des objectifs élevés, je ne m'y opposerai plus. Il doit devenir un légionnaire, il le mérite. Il a rendu de grands services et a contribué aux succès de Nasaf. S'il décide de partir, nous ne lui souhaitons que bonne chance. Mais je n'ai lu nulle part dans quel club il irait — tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai. » — a déclaré Ruziqul Berdiyev.

Points clés de la conférence de presse

Sujet Position et conclusions de Ruziqul Berdiyev Victoire contre Al-Khaldiya (1:0) 3 points cruciaux obtenus dans un match difficile contre un adversaire expérimenté et reposé Arbitrage litigieux Le dernier geste de l'adversaire était une passe délibérée au gardien, mais l'absence de VAR dans le tournoi pose problème Avenir d'Abduvohid Nematov En cas d'offre officielle d'un club étranger ambitieux, il sera soutenu dans son choix

Selon vous, Abduvohid Nematov est-il prêt à poursuivre sa carrière dans un championnat étranger plus compétitif et quel championnat lui conviendrait le mieux ?

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