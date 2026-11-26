MacBook Neo, Air M4 et M5 : prix au 26 novembre
Les prix des ordinateurs portables Apple MacBook Air au 26 novembre 2026 ont été communiqués. La liste comprend le MacBook Neo 2026, ainsi que les modèles 13 et 15 pouces équipés des processeurs M4 et M5. Les appareils sont proposés à des tarifs variés selon la capacité de stockage et la couleur.
MacBook Neo 2026, nouveau modèle :
• 8/256 GB Citrus — 709 dollars ;
• 8/256 GB Silver — 719 dollars ;
• 8/256 GB Indigo — 719 dollars ;
• 8/256 GB Blush — 719 dollars ;
• 8/512 GB — 819 dollars.
MacBook Air M4, 13 pouces, 2025 :
• 16/256 GB — 1179 dollars (Soldes) ;
• 16/512 GB — 1189 dollars ;
• 16/1 TB — 1549 dollars ;
• 24/512 GB — 1399 dollars (Soldes).
MacBook Air M4, 15 pouces, 2025 :
• 16/256 GB — 1399 dollars (Soldes) ;
• 16/512 GB — 1429 dollars ;
• 16/1 TB — 1699 dollars ;
• 24/512 GB — 1619 dollars.
MacBook Air M5, 13 pouces, 2026, nouveau modèle :
• 16/512 GB — 1199 dollars ;
• 16/1 TB — 1519 dollars.
MacBook Air M5, 15 pouces, 2026, nouveau modèle :
• 16/512 GB — 1449 dollars ;
• 16/1 TB — 1799 dollars ;
• 24/1 TB — 2199 dollars.
Les prix peuvent varier quotidiennement. Les valeurs indiquées sont valables au 26 novembre 2026.
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