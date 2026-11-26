Les prix des ordinateurs portables Apple MacBook Air au 26 novembre 2026 ont été communiqués. La liste comprend le MacBook Neo 2026, ainsi que les modèles 13 et 15 pouces équipés des processeurs M4 et M5. Les appareils sont proposés à des tarifs variés selon la capacité de stockage et la couleur.

MacBook Neo 2026, nouveau modèle :

• 8/256 GB Citrus — 709 dollars ;

• 8/256 GB Silver — 719 dollars ;

• 8/256 GB Indigo — 719 dollars ;

• 8/256 GB Blush — 719 dollars ;

• 8/512 GB — 819 dollars.

MacBook Air M4, 13 pouces, 2025 :