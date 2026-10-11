Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a 42 ans : comment a-t-il conquis le monde ?

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Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a 42 ans : comment a-t-il conquis le monde ?

Le fondateur de la messagerie Telegram, développeur et entrepreneur Pavel Durov, a fêté ses 42 ans le 10 octobre 2026. Né le 10 octobre 1984, il est devenu l'une des personnalités les plus connues du monde des technologies modernes.

Durov s'est d'abord fait connaître en Russie en créant le réseau social VKontakte. En 2013, il a fondé la messagerie Telegram avec son frère, Nikolaï Durov. La plateforme a gagné en popularité grâce à ses capacités de messagerie instantanée, d'envoi de fichiers volumineux et de diffusion auprès d'une large audience via des chaînes et des groupes.

L'une des caractéristiques principales de Telegram est l'attention particulière portée à la confidentialité des données personnelles et des communications des utilisateurs. Cependant, le niveau de confidentialité varie selon le type de conversation : les discussions classiques et les échanges secrets n'utilisent pas les mêmes méthodes de protection.

Aujourd'hui, Telegram est l'une des plateformes majeures utilisées dans le monde entier pour l'actualité, l'éducation, les affaires et la communication quotidienne. Pavel Durov est également souvent au cœur des débats pour ses positions sur l'indépendance, la liberté sur Internet et la vie privée des utilisateurs.

Pavel DurovTelegramVKontakteNikolaï DurovTechnologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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