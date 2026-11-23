L'Inter a fait match nul 4-4 contre l'Atalanta lors de la 12e journée du championnat d'Italie. Bien que les Milanais menaient de deux buts, ils n'ont pas réussi à conserver leur avantage. L'entraîneur Cristian Chivu a vivement critiqué les erreurs défensives de son équipe. Lors de la 12e journée de Serie A, le duel entre l'Inter et l'Atalanta a offert un véritable festival de buts aux spectateurs. Dans ce match conclu sur un score de 4-4, les Milanais, pourtant proches de la victoire, ont finalement perdu deux points. Après la rencontre, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, n'a pas caché son mécontentement vis-à-vis de la performance de son équipe. Il a notamment fustigé le manque de rigueur défensive et les trop nombreux espaces laissés à l'adversaire. Chivu : « Nous n'avons pas su relever le défi à cause de notre négligence » Selon le technicien roumain, l'Inter aurait dû faire preuve de plus de maîtrise tout au long du match. Malgré une avance de deux buts, l'équipe n'a pas su préserver sa supériorité.

« Nous aurions pu mieux contrôler le match. Nous avons réussi à mener de deux buts, mais nous n'avons pas su relever le défi à cause de notre négligence. Félicitations à l'Atalanta. Ils nous ont posé des problèmes en attaquant notre surface avec beaucoup de joueurs. Nous avons perdu deux points et nous devons en tirer les bonnes leçons », a déclaré Chivu lors d'une interview accordée à DAZN. « Nous ne devons pas commettre de telles erreurs en défense » Chivu s'est attardé sur les actions défensives de son équipe. Il a souligné la nécessité d'analyser chaque situation individuellement et a appelé ses joueurs à faire preuve de plus de détermination sur chaque phase de jeu. L'entraîneur n'a pas non plus caché les difficultés sur les ailes. Selon lui, l'Inter a laissé trop d'espaces à l'adversaire et a tenté de corriger cela en cours de match. « Il est nécessaire de comprendre les spécificités de chaque phase défensive. Dans de telles situations, l'attitude et la détermination sont cruciales.