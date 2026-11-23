Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov le leader du classement mondial rapide, le super grand maître norvégien Magnus Carlsens'est encore plus rapproché. C'est ce qu'a rapporté Total Chess World Championship Tour Pilot à l'issue du tournoi organisé à Budapest, capitale de la Hongrie, Sports.kz selon les informations.

Selon les données, Magnus Carlsen est passé sous la barre des 2800 points au classement en direct pour la première fois depuis 2012. Cela est dû au match nul enregistré lors de la première partie de la petite finale de la section rapide de la compétition à Budapest contre le grand maître russe Vladislav Artemiev. Changements dans les points de classement

En raison de l'écart significatif dans le classement des adversaires, ce match nul a coûté cher au joueur norvégien — il a

perdu 2,4 points de classement. En conséquence, le score de Carlsen est tombé à 2798,6 points. Ainsi, l'écart entre le leader du classement Magnus Carlsen et le deuxième, Javokhir Sindarov, s'est réduit à 43,6 points.