Tournant dans le classement rapide : les événements autour de Carlsen, Sindarov et Assaubayeva
Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov le leader du classement mondial rapide, le super grand maître norvégien Magnus Carlsens'est encore plus rapproché. C'est ce qu'a rapporté Total Chess World Championship Tour Pilot à l'issue du tournoi organisé à Budapest, capitale de la Hongrie, Sports.kz selon les informations.
Selon les données, Magnus Carlsen est passé sous la barre des 2800 points au classement en direct pour la première fois depuis 2012. Cela est dû au match nul enregistré lors de la première partie de la petite finale de la section rapide de la compétition à Budapest contre le grand maître russe Vladislav Artemiev. Changements dans les points de classement
En raison de l'écart significatif dans le classement des adversaires, ce match nul a coûté cher au joueur norvégien — il a
perdu 2,4 points de classement. En conséquence, le score de Carlsen est tombé à 2798,6 points. Ainsi, l'écart entre le leader du classement Magnus Carlsen et le deuxième, Javokhir Sindarov, s'est réduit à 43,6 points.
Le classement rapide en direct du jeune grand maître Sindarov, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, est actuellement de 2755 points. Indicateur / Joueur Informations et classement rapide en direct Magnus Carlsen (1ère place)
2798,6 points (-2,4 points ; sous les 2800 pour la première fois depuis 2012)
Javokhir Sindarov (2ème place)
2755 points
Écart entre le leader et le 2ème
43,6 points
Tournoi et lieu
Total Chess World Championship Tour Pilot
, Budapest (Hongrie)
Situation controversée à Budapest : la rencontre avec Bibisara Assaubayeva
Dans le cadre de la compétition, une situation controversée a été observée avec la participation de la meilleure joueuse d'échecs du Kazakhstan,Bibisara Assaubayeva.
Pour ne pas nuire à son classement en échecs classiques, Magnus Carlsen ne s'est délibérément pas présenté à la rencontre contre Assaubayeva et a également manqué plusieurs autres parties.
Le grand maître norvégien a préféré une défaite technique dans ce cas, car selon les règles de la FIDE, aucune mesure disciplinaire concernant le classement classique n'est appliquée pour une défaite technique due à une absence. Selon vous, Javokhir Sindarov pourra-t-il combler l'écart de 43,6 points avec Magnus Carlsen lors des prochaines compétitions et atteindre la 1ère place du classement rapide ? Laissez vos avis dans les commentaires ! ishtirokida bahsli vaziyat ham kuzatildi. Klassik shaxmat bo‘yicha reytingiga zarar yetmasligi uchun Magnus Karlsen qasddan Asaubayevaga qarshi uchrashuvga kelmadi, shuningdek, yana bir nechta partiyani ham o‘tkazib yubordi.
Norvegiyalik grossmeyster bu holatda texnik mag‘lubiyatni afzal ko‘rgan, chunki FIDЕ qoidalariga ko‘ra, o‘yinga kelmaslik ortidan qayd etilgan texnik mag‘lubiyat uchun klassik reyting bo‘yicha jazo choralari qo‘llanilmaydi.
Sizningcha, Javohir Sindorov yaqin musobaqalarda Magnus Karlsen bilan oradagi 43,6 ballik farqni yo‘qqa chiqarib, rapid reytingida 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…