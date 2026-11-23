Whyte est prêt à saisir cette opportunité. Sky Sports rapporte ses propos.

Cette situation fait suite à la blessure de Jai Opetaia lors de son camp d'entraînement. En conséquence, Wilder s'est retrouvé sans adversaire pour le combat prévu.

L'ancien champion intérimaire WBC, Dillian Whyte, a exprimé sa volonté d'affronter l'ancien champion WBC des poids lourds, Deontay Wilder, le 11 décembre.

L'adversaire de Deontay Wilder pour le combat du 11 décembre n'est pas encore défini. Auparavant, le nom du boxeur américain potentiel était Bakhodir Jalolov qui avait été mentionné. Désormais, l'ancien boxeur britannique Dillian Whyte est également apparu comme candidat pour ce combat. Whyte, qui souhaite affronter Wilder depuis longtemps, a déclaré qu'il accepterait immédiatement si une offre lui était faite.

« S'ils ont besoin d'un bon combat, je suis prêt. J'essaie de l'affronter depuis longtemps et j'ai toujours cru que je pouvais le battre.

Il a une frappe très puissante, il est fort, rapide, etc. Mais je pense que j'ai la préparation mentale nécessaire pour gagner et un style qui lui posera des problèmes », a déclaré le boxeur britannique.

« Dites-le moi simplement » : Whyte annonce sa préparation au combat

Dillian Whyte a souligné qu'il se prépare actuellement pour un autre combat. Cette rencontre doit avoir lieu une semaine après l'affrontement potentiel avec Wilder.

C'est pourquoi le boxeur a affirmé qu'il est en bonne condition physique et qu'il a la possibilité de monter sur le ring le 11 décembre.

« Je me prépare actuellement pour un combat qui doit avoir lieu une semaine après celui-ci. Donc, ma condition physique est bonne. S'ils ont besoin de moi, je suis prêt — dites-le moi simplement », a ajouté Whyte.

Bakhodir Jalolov peut-il aussi être l'adversaire de Wilder ?

Il est à noter qu'avant la déclaration de Dillian Whyte, des informations circulaient selon lesquelles une offre avait été faite à notre compatriote Bakhodir Jalolov pour affronter Deontay Wilder le 11 décembre.

Ainsi, parmi les adversaires potentiels de l'ancien champion du monde américain, les noms du boxeur ouzbek et du poids lourd britannique expérimenté sont évoqués.

Cependant, l'adversaire officiel de Wilder n'a pas encore été annoncé. La proposition de Dillian Whyte sera-t-elle acceptée ou les négociations avec Bakhodir Jalolov se poursuivront-elles ? La question reste ouverte.

Si les candidatures de Jalolov et Whyte sont réellement à l'étude, la décision concernant le prochain adversaire de Wilder suscitera naturellement un grand intérêt chez les fans de boxe.