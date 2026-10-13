Le championnat d'Europe de saut de lapin a eu lieu en Suède

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Le championnat d'Europe de saut de lapin a eu lieu en Suède

Du 9 au 11 octobre 2026, le championnat d'Europe de saut de lapin s'est tenu en Suède. Selon la Fédération suédoise de saut de lapin, la compétition a été organisée dans la ville de Båstad.

Lors du championnat, les lapins ont concouru dans des épreuves de saut d'obstacles sur des parcours droits et sinueux, ainsi que de saut en hauteur et en longueur. Pour se qualifier en saut en hauteur, un lapin devait franchir au moins 75 centimètres, et au moins 2 mètres en saut en longueur.

Le saut de lapin est un sport populaire en Scandinavie. Selon la Fédération suédoise de saut de lapin, il est apparu dans le pays à la fin des années 1970. Les règles des premières compétitions ont été inspirées par le saut d'obstacles équestre, puis adaptées aux lapins.

Aujourd'hui, ce sport est largement répandu dans des pays comme la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Des compétitions de saut de lapin sont également organisées en Allemagne, en Suisse et en République tchèque.

Championnat d'Europe 2026Fédération suédoise de saut de lapinBåstadSuèdeSport animalier
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