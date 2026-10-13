Au Royaume-Uni, une restriction inattendue et stricte a été introduite concernant la manière dont les fonctionnaires interagissent avec les chatbots d'intelligence artificielle. Selon une nouvelle directive gouvernementale, il est officiellement interdit aux fonctionnaires d'être polis avec les réseaux neuronaux, notamment en utilisant des mots comme « s'il vous plaît » et « merci ».

Derrière cette décision, qui peut sembler amusante au premier abord, se cachent des coûts financiers énormes et des problèmes environnementaux mondiaux.

Pourquoi un simple « merci » coûte-t-il de l'argent et nuit-il à la nature ?

Les systèmes d'intelligence artificielle ne reposent pas sur la conscience humaine, mais sur d'immenses algorithmes de calcul :

Jetons superflus et charge des serveurs : Pour les grands modèles de langage (LLM), chaque mot supplémentaire est considéré comme un jeton traité comme un code logiciel complexe. La politesse excessive dans les requêtes nécessite une puissance de calcul supplémentaire ;

Gaspillage d'électricité et d'eau : Chaque requête inutile entraîne une consommation accrue d'électricité par les processeurs graphiques et les cartes vidéo des centres de données. Parallèlement, des milliers de litres d'eau propre sont utilisés pour refroidir les serveurs surchauffés ;

Économies du budget public : Si les mots superflus sont supprimés de millions de prompts, les fonds publics réels alloués à l'infrastructure numérique seront considérablement économisés.

Nouvelles exigences obligatoires pour les fonctionnaires

Par décret gouvernemental, des normes strictes d'utilisation de l'IA ont été approuvées pour les fonctionnaires britanniques :

Prompts courts et précis : Les requêtes doivent être formulées de manière aussi concise, simple et sans mots de remplissage que possible ;

Test « Puis-je le faire moi-même ? » : Avant d'ouvrir un chatbot, les fonctionnaires doivent se poser la question suivante : « L'intelligence artificielle est-elle vraiment nécessaire pour accomplir cette tâche ou puis-je le faire moi-même ? » est devenue obligatoire.

L'expérience du Royaume-Unimontre que, dans le monde moderne, l'utilisation ciblée et économe de l'intelligence artificielle devient une condition essentielle de l'agenda écologique.