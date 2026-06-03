Beeline contre les escrocs : Cyberboy rejoint Cybergrand-mère

L'opérateur VimpelCom (marque Beeline) a étendu son système de lutte contre la fraude téléphonique. Le modèle d'IA Cybergrand-mère (Kiberbabushka), qui communiquait auparavant avec les criminels au nom des personnes âgées, est désormais rejoint par un nouveau personnage — Cyberboy (Kiberpatsan). Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Le nouveau modèle d'IA est spécialisé dans les scénarios visant à tromper les adolescents. Selon l'entreprise, il est prévu d'enrichir encore la 'cyber-famille' à l'avenir. Lorsqu'un escroc appelle un abonné, il rencontre un interlocuteur virtuel correspondant au profil du propriétaire du numéro.

La technologie fonctionne ainsi : l'algorithme analyse l'appel entrant de l'escroc, puis un grand modèle de langage (LLM) génère un texte de réponse adapté au contexte. Ce texte est converti en parole en temps réel et transmis au criminel. L'objectif principal est de convaincre l'escroc qu'il parle à une vraie personne, gaspillant ainsi son temps et ses ressources.

Les experts de Beeline expliquent que les adolescents constituent le principal groupe à risque pour les escrocs après les personnes âgées. Les criminels se font souvent passer pour des employés d'écoles, d'universités ou d'organismes publics, tentant d'obtenir des données personnelles auprès des enfants ou de les forcer à effectuer certaines actions.

Cyberboy est spécifiquement formé pour reconnaître ces ruses et y répondre de manière convaincante. Ce service est disponible dans l'offre de base gratuite pour les utilisateurs du service 'Ma Sécurité'. Selon le directeur anti-fraude Piotr Alferov, le lancement du projet vise à renforcer la sécurité des enfants pendant les vacances d'été.