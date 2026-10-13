L'OTAN lance d'importants exercices nucléaires en Italie : quelle est la réaction de la Russie ?

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L'OTAN lance d'importants exercices nucléaires en Italie : quelle est la réaction de la Russie ?

L'Alliance atlantique (OTAN) entame sur le territoire italien ses exercices annuels traditionnels de dissuasion nucléaire «Steadfast Noon» . Débutant mardi pour une durée d'une semaine, ces manœuvres testeront des moyens aériens à double capacité, adaptés au transport d'armes conventionnelles et nucléaires.

Les exercices de cette année ont établi un record en termes d'ampleur — ils réunissent 17 pays membres de l'Alliance (à titre de comparaison : 13 pays en 2024 et 14 en 2025).

Nouveaux membres, avions de chasse et boycott français

La répartition des forces et des participants aux manœuvres est la suivante :

  • Participation totale de l'Europe du Nord : La Finlande et la Suède, derniers membres en date de l'Alliance, ont confirmé leur participation. Outre le personnel, la Suède a envoyé son célèbre JAS 39 Gripen ;

  • Mobilisation de l'aviation européenne : La Roumanie a envoyé des chasseurs F-16 en Italie, l'Allemagne a alloué trois avions Tornado , tandis que la Turquie et les États-Unis participent également avec leurs équipages complets et leurs techniciens ;

  • Le refus de la France : Paris a refusé de participer à ces exercices, comme à l'accoutumée, car la France ne fait pas partie du groupe de planification nucléaire de l'OTAN.

Zones de vol et mesures de sécurité

Selon le journal italien Sole 24 ore et les informations officielles de l'Alliance :

  • Localisation : Les manœuvres se déroulent près des bases aériennes d' Aviano et Ghedi dans le nord de l'Italie, ainsi que dans de vastes espaces aériens sous responsabilité de l'Alliance (lors des exercices de 2023, les avions ont survolé l'Italie, la Croatie et la mer Méditerranée) ;

  • Pas d'armes réelles : L'armée de l'air italienne a précisé qu'aucune arme nucléaire réelle ne sera utilisée lors des exercices ;

  • Événement planifié : L'Alliance a souligné que ces vols étaient prévus de longue date, qu'ils ne sont pas liés aux événements politiques actuels et ne visent aucun pays en particulier.

Réaction et préoccupations de Moscou

Ces actions de l'OTAN ont été accueillies avec désapprobation par la Russie :

  • Montée des tensions : L'ambassade de Russie en Belgique a déclaré que ces manœuvres, malgré les déclarations de l'Alliance sur leurs « objectifs pacifiques », ne contribuent pas à réduire les tensions militaires en Europe ;

  • Risque des missions nucléaires : La partie russe exprime régulièrement son inquiétude face au déploiement d'armes nucléaires tactiques américaines sur le territoire européen et aux opérations nucléaires conjointes de l'Alliance, qui menacent l'équilibre régional.

À titre d'information : l'année dernière, les exercices menés aux Pays-Bas, en Belgique, Royaume-Uni et au Danemark avaient mobilisé près de 70 avions militaires et plus de 2 000 militaires.

OTANSteadfast NoonDissuasion nucléaireItalieGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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