Des centaines de supermarchés en France victimes d'une cyberattaque

Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de systèmes de réfrigération de supermarchés en France ont été la cible d'une cyberattaque. En conséquence, la température des congélateurs a augmenté, rendant des tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

Selon l'agence de presse AFP du 12 octobre 2026, les pirates ont exploité la capacité de contrôle à distance des systèmes de réfrigération fabriqués par l'entreprise danoise Danfoss. Ils ont forcé les équipements à passer en mode dégivrage, faisant grimper la température jusqu'à 50 degrés dans certains appareils.

Des centaines de magasins des enseignes Intermarché et Super U ont été touchés par l'attaque. Des problèmes ont également été signalés dans d'autres chaînes comme E.Leclerc et Carrefour. Le parquet français a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet incident.

Selon le média Les Numériques, les dommages subis par deux points de vente à Haguenau sont estimés à 270 000 euros. À l'échelle nationale, le préjudice total pourrait atteindre plusieurs millions d'euros.

L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas encore été établie. De son côté, Danfoss a déclaré apporter son aide aux clients touchés.