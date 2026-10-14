Le président américain Donald Trump a répondu à des questions cruciales concernant la guerre en Ukraine, le soutien de Washington à Kiev et les éventuelles négociations de paix avec la Russie. Lors d'un échange avec la presse, le chef de la Maison-Blanche a officiellement confirmé que les États-Unis continuent actuellement de fournir des renseignements stratégiques à la partie ukrainienne.

Parallèlement, Trump s'est engagé dans un débat intéressant et controversé avec les journalistes sur les récentes attaques mutuelles entre les parties au conflit et les possibilités de parvenir à un accord de paix.

Renseignements et conditions de cessez-le-feu

Donald Trump a exprimé sa position claire sur la surveillance et l'aide au renseignement de Washington dans le conflit :

Fourniture de renseignements : Selon le président, les États-Unis n'ont pas cessé le processus de fourniture d'informations opérationnelles et de renseignement essentielles à l'Ukraine ;

Contrôle des violations du cessez-le-feu : « Si la Russie viole l'accord de cessez-le-feu, je serai l'un des premiers à vous en informer », a souligné Trump.

Frappes énergétiques : « L'Ukraine avait également frappé des cibles un jour plus tôt »

Au cours de l'entretien avec la presse, Trump a répondu de manière équilibrée et controversée à la question des journalistes sur les récentes frappes puissantes menées par la Russie :

L'objection du journaliste : Le journaliste a rappelé que la Russie avait lancé la veille une attaque dévastatrice contre six infrastructures énergétiques ukrainiennes importantes ;

La réponse de Trump : « Eh bien, juste un jour avant, l'Ukraine avait également frappé de nombreuses cibles », a-t-il déclaré, qualifiant la situation d'échange de frappes bilatérales.

Pourquoi Poutine veut-il davantage mettre fin à la guerre ?

Le point le plus marquant de la conversation a été la question sur la confiance de Trump dans la position de Moscou :

Question sceptique : L'un des journalistes a demandé : « Pourquoi êtes-vous si convaincu que Poutine veut mettre fin à la guerre plus que Zelensky ? » ;

Le facteur de l'expérience en négociation : Trump a répondu en s'appuyant sur son expérience : « Il s'agit de la capacité à conclure des accords. C'est exactement ce que j'ai fait tout au long de ma vie et de ma carrière. »

Ces déclarations du dirigeant américain montrent que Washington, sans couper totalement l'aide à Kiev, met davantage l'accent sur une stratégie de résolution du conflit par la négociation et des accords pragmatiques.