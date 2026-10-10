Qu'ont convenu Trump et Poutine lors de leur appel téléphonique ?

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Qu'ont convenu Trump et Poutine lors de leur appel téléphonique ?

Un tournant diplomatique inattendu a eu lieu dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump prévoient une rencontre en personne prochainement.

Cette déclaration fait suite à un entretien téléphonique important entre les deux dirigeants. La conversation a porté non seulement sur des félicitations et des discussions politiques sur l'Ukraine, mais a également abouti à des décisions retentissantes sur le marché de l'énergie.

Tournant inattendu sur le marché de l'énergie : levée des restrictions sur le diesel

Le résultat pratique le plus retentissant de cet appel concerne les décisions sur le marché des carburants :

  • Livraison de 1,8 million de tonnes : Donald Trump a annoncé que la Russie fournirait plus de 1,8 million de tonnes de diesel aux marchés américain et mondial ;

  • Décision officielle du Trésor américain : Suite à cet échange, le département du Trésor américain a officiellement levé les restrictions strictes en vigueur sur le diesel russe ;

  • Validité jusqu'en 2027 : L'assouplissement des sanctions et la levée des restrictions ont été fixés jusqu'au 7 avril 2027.

Félicitations d'anniversaire et positions divergentes sur l'Ukraine

La sécurité internationale et la situation sur le front ont également été discutées en détail lors des négociations :

  • Félicitations personnelles : Trump a chaleureusement félicité Poutine pour son récent anniversaire ;

  • La condition de Poutine envers Kiev : Lorsque le sujet des pourparlers de paix sur l'Ukraine a été abordé, le président russe a déclaré qu'il était actuellement impossible de reprendre le dialogue en raison de la position adoptée par Kiev ;

  • Instruction de Trump : Suite à cette réponse, Donald Trump a chargé son équipe de transmettre directement ces signaux clairs de la Russie aux dirigeants ukrainiens.

Peskov : « Les dirigeants se rencontreront bientôt en personne »

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les parties se préparent à une rencontre en personne pour poursuivre les accords conclus. Ce sommet potentiel pourrait transformer radicalement non seulement les relations russo-américaines, mais aussi la situation géopolitique mondiale et la sécurité énergétique globale.

Dmitri PeskovDonald TrumpRestrictions sur le dieselUkraineGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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