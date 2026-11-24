Le football de Ferghana a perdu une autre figure dévouée. Sergey Elefertovich Lebedev, ancien joueur du club de Neftchi et entraîneur du club de football FarDU de l'Université d'État de Ferghana, est décédé.

Sergey Lebedev a apporté une contribution significative au développement du sport à Ferghana et en Ouzbékistan grâce à sa carrière de joueur, sa riche expérience et son travail d'entraîneur. Sa disparition est une perte douloureuse pour ses collègues, ses élèves et les fans de football qui l'ont connu.

Une vie dédiée au football de Ferghana

Au cours de sa carrière de joueur, Sergey Lebedev a défendu les couleurs de l'équipe de Neftchi. Plus tard, il a choisi la voie de l'entraînement, travaillant avec de jeunes joueurs au sein du club de football FarDU de l'Université d'État de Ferghana.

Dans sa carrière, non seulement l'expérience sur le terrain de football, mais aussi la transmission de connaissances et de compétences à la jeune génération, ainsi que la contribution à l'éducation de ses élèves, ont joué un rôle important.

Sa mémoire vivra dans les cœurs

Une vie consacrée au football, l'expérience acquise et le travail d'entraîneur laissent une trace durable. Les services de Sergey Lebedev au football de Ferghana, ainsi que les souvenirs partagés avec ses collègues et élèves, ne seront pas oubliés.

La mémoire lumineuse du défunt restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'ont connu, ont travaillé avec lui, ont appris de lui et des fans de football.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches, aux collègues et aux élèves de Sergey Elefertovich Lebedev.

Qu'il repose en paix.