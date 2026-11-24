Récemment, l'UFC a fait l'objet de rumeurs concernant l'organisation de son premier tournoi dans une nouvelle région pour elle, l'Asie centrale, au Kazakhstan. Selon ces informations, la ligue le 1er mai 2027 prévoit d'organiser une compétition à Almaty.

Il est à noter qu'un extrait d'un document interne concernant le plan d'expansion régionale de l'UFC pour 2027 est apparu sur les réseaux sociaux. «UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia» (daté du 12 novembre 2026), selon ce document, la principale promotion de MMA au monde au troisième trimestre 2027 (Q3 2027), c'est-à-dire en automne, prévoit également d'organiser un tournoi à Tachkent dans le complexe «Humo Arena» .

Les 4 villes, arènes et statuts actuels dans le document

Le document divulgué présente les quatre lieux de compétition proposés pour 2027, les dates estimées, la capacité des arènes et l'état actuel du projet comme suit :

N° Ville et pays Date proposée Arène préliminaire (capacité) Statut actuel 1 Almaty (Kazakhstan) 1er mai 2027 «Almaty Arena» (~12 000) En négociation (In Negotiation) 2 Tachkent (Ouzbékistan) 3ème trimestre 2027 (Q3) «Humo Arena» (~12 500) À l'étude (Under Review) 3 Bichkek (Kirghizistan) 4ème trimestre 2027 (Q4) «Bishkek Arena» (~10 000) Phase de concept (Concept) 4 Tbilissi (Géorgie) 3ème trimestre 2027 (Q3) «Tbilisi Sports Palace» (~9 500) En négociation (In Negotiation)

Sur quoi la ligue s'appuie-t-elle pour choisir la région ?

Dans la section «Facteurs clés» (Key Considerations) du document, l'UFC a noté quatre aspects importants pour son entrée sur le marché de l'Asie centrale :

La croissance rapide de l'audience des fans de l'UFC en Asie centrale ;

La présence de combattants de haut niveau et renommés issus de la région (notamment Shavkat Rakhmonov, Asu Almabayev et d'autres) ;

Un fort intérêt et un soutien organisationnel et promotionnel de la part des gouvernements locaux ;

Les travaux en cours sur la préparation des arènes et la logistique de télédiffusion.

Rappelons qu'auparavant, le premier vice-président du Comité olympique national d'Ouzbékistan, Otabek Umarov , avait rencontré le patron de l'UFC, Dana White , lors d'une visite aux États-Unis. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée par la ligue concernant ce document qui circule sur les réseaux.

Selon vous, si un tournoi de l'UFC a lieu à la «Humo Arena» de Tachkent à l'automne 2027, quels combattants ouzbeks aimeriez-vous le plus voir sur la carte ? Laissez vos avis dans les commentaires !