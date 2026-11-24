L'ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids Ilia Topuria le Britannique Paddy Pimblett a proposé de faire passer leur rivalité à un niveau supérieur. Le combattant géorgien a suggéré qu'ils soient d'abord entraîneurs dans l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter, avant de s'affronter dans l'octogone. Cette proposition de Topuria pourrait susciter un vif intérêt parmi les fans de l'UFC, car la rivalité entre les deux combattants est discutée depuis longtemps. Un nouveau scénario vient d'apparaître avant leur affrontement potentiel. « D'abord nous serons entraîneurs, puis je lui arracherai la tête » Le compte Home of Fight sur le réseau social X a rapporté les propos de Topuria envers Pimblett. Le combattant hispano-géorgien a proposé à son rival de co-entraîner dans le projet The Ultimate Fighter.

« Paddy et moi serons entraîneurs dans l'émission The Ultimate Fighter. Ensuite, je lui arracherai la tête. Dans le co-main event, Justin Gaethje affrontera Arman Tsarukyan. Le dernier combat de la carte préliminaire opposera McGregor à Chandler », a cité le compte. The Ultimate Fighter est une émission de télé-réalité organisée par l'UFC, où les combattants sont divisés en deux équipes entraînées par des athlètes célèbres. Au cours du projet, les participants s'affrontent, et la rivalité entre les entraîneurs devient souvent l'un des aspects les plus captivants de la saison. L'affrontement potentiel entre Topuria et Pimblett Ilia Topuria a 29 ans. Il a commencé sa carrière à l'UFC en 2020 et est rapidement devenu l'un des combattants les plus dominants de l'organisation. En 2024, il a remporté la ceinture des poids plumes, qu'il a défendue par la suite. En 2025, il est devenu champion des poids légers.