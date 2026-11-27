Le président des États-Unis Donald Trump Washington a déclaré avoir offert à l'Iran toutes les opportunités nécessaires pour résoudre le conflit pacifiquement et parvenir à un accord mutuel. Il a fait cette déclaration à l'occasion de Thanksgiving (Thanksgiving) lors d'un échange avec des militaires américains.

« Nous leur donnons la chance de sauver de nombreuses vies »

Le dirigeant américain a souligné que Washington cherche une solution diplomatique, bien qu'il doute que Téhéran saisisse ces opportunités :

« Nous essayons d'être courtois. Nous leur donnons toutes les chances de conclure un accord et de sauver de nombreuses vies. Certaines personnes demandent : "Pourquoi ? Sont-ils fous ?" Peut-être le sont-ils », a-t-il déclaré Donald Trump.

« La victoire est déjà entre nos mains »

Le président américain a également affirmé que la situation est entièrement sous le contrôle de Washington et qu'un résultat décisif est proche :

« La victoire est entre nos mains. Pour être honnête, cela arrivera quand je le voudrai », a ajouté le dirigeant américain.

Points clés de la déclaration

Orientation Contenu de la déclaration de Donald Trump Position diplomatique Les États-Unis ont créé toutes les conditions pour que l'Iran règle le conflit pacifiquement et conclue un accord Évaluation concernant Téhéran Le chef de la Maison Blanche a exprimé des doutes quant à l'utilisation efficace de cette initiative de paix par la partie iranienne Supériorité de Washington Trump a souligné que la victoire est déjà entre les mains des États-Unis et que la décision finale dépend de sa volonté

Selon vous, la tension entre les États-Unis et l'Iran se terminera-t-elle par un accord diplomatique ou la situation dans la région deviendra-t-elle plus complexe ?

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