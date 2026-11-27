L'intelligence artificielle (IA) pourrait faire perdre aux élèves l'habitude de penser par eux-mêmes et de mémoriser des informations. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des jeunes après la session plénière de la XIe conférence internationale « Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle » qui s'est tenue à Moscou.

« Il existe un risque de se contenter de copier les réponses toutes faites fournies par la machine »

Le chef de l'État, lors d'une discussion avec un élève indien, Raul John Aju a souligné qu'une mauvaise utilisation des réseaux neuronaux pourrait nuire à la qualité de l'éducation :

« Il existe un risque que l'être humain, et surtout la jeune génération, ne veuille plus mémoriser d'informations. Assis devant un ordinateur, on utilise l'IA uniquement pour écrire quelque chose, sans réfléchir soi-même, en se contentant de répéter ce que la machine ou l'agent d'IA a produit. C'est tout, on se contente de cela », a déclaré Vladimir Poutine.

Auparavant, l'élève indien avait affirmé qu'il était important d'apprendre aux enfants à raisonner plutôt qu'à simplement mémoriser des données. Poutine, pour sa part, a attiré l'attention sur le fait que si les élèves transforment les réseaux neuronaux en un simple outil pour obtenir des réponses prêtes à l'emploi, cela entravera leur apprentissage autonome.

La réponse de l'élève indien : l'IA est un outil d'assistance comme la calculatrice

En réponse, Raul John Aju a suggéré de considérer l'IA non pas comme un substitut à la pensée humaine, mais comme un outil d'assistance. Comparant les réseaux neuronaux à une calculatrice, il a souligné la nécessité de maîtriser d'abord les connaissances de base avant d'intégrer les technologies dans le processus d'apprentissage :

« Je pense qu'il faut collaborer avec l'intelligence artificielle. C'est une sorte de symbiose. Une fois que nous avons appris les bases de l'arithmétique, nous pouvons utiliser une calculatrice à partir de la cinquième ou sixième année. De la même manière, l'IA peut être intégrée au processus éducatif à un certain stade, une fois que l'individu a acquis suffisamment de connaissances et compris les bases. L'IA peut vous aider à chercher de nouvelles idées et à trouver de nouvelles significations », a déclaré l'élève.

Détails de la rencontre et informations sur Raul John Aju

Un selfie souvenir : Cinquième chaîne (Pyatiy kanal), comme le montre la vidéo publiée, à la fin de la conversation, l'élève indien a pris un selfie avec Vladimir Poutine, marquant ainsi cette rencontre dans l'histoire.

Qui est ce jeune inventeur ? Raul John Aju est le fondateur de la plateforme ThinkCraft. Il a participé à la rencontre organisée par les présidents de Russie et du Kazakhstan avec de jeunes talents dans le domaine de l'intelligence artificielle.

À votre avis, à partir de quel niveau scolaire et sous quelles restrictions est-il approprié d'autoriser l'utilisation de l'IA par les élèves ?

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