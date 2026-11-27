La sonde spatiale américaine «Voyager 1» (Voyager 1) a cessé de transmettre des données scientifiques et techniques vers la Terre. Bien que la liaison radio avec la sonde soit maintenue, elle ne diffuse qu'un signal vide au lieu des données. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision CNN .

Détails de la panne : le problème pourrait provenir de l'ordinateur de bord

Les experts de la NASA ont détecté cette anomalie le 14 novembre et étudient actuellement ses causes réelles :

Transmission d'un signal vide : CNN indique que la sonde spatiale n'envoie plus de données scientifiques ou d'ingénierie, mais transmet uniquement une porteuse vide.

Hypothèses initiales : Actuellement, les ingénieurs travaillent à déterminer les causes exactes de la situation. Selon les premières informations, le problème pourrait être lié au fonctionnement de l'ordinateur de bord responsable de la collecte des données des instruments scientifiques.

Similitude avec la panne majeure de 2023

Les problèmes actuels de transmission de données rappellent la panne à grande échelle survenue le 14 novembre 2023. Ars Technica écrit qu'à l'époque, la panne était due à la corruption d'environ 3 % de la mémoire du système de données de vol. En raison de ce défaut, l'appareil diffusait un modèle répétitif de uns et de zéros au lieu d'informations scientifiques compréhensibles.

Indicateurs Détails Date de détection de la panne 14 novembre (annoncé par CNN le 24 novembre) État de la communication Liaison radio disponible, mais au lieu de données scientifiques et techniques, un signal vide est reçu Cause probable Dysfonctionnement de l'ordinateur de bord collectant les données des instruments scientifiques Incident similaire précédent 14 novembre 2023 (corruption d'environ 3 % de la mémoire du système de données de vol)

Selon vous, les ingénieurs de la NASA parviendront-ils à rétablir complètement la communication avec «Voyager 1», qui voyage dans l'espace lointain depuis près d'un demi-siècle ?

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