Le discours du président russe Vladimir Poutine à Moscou lors de la conférence « Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle » (AI Journey) a défini les orientations de la politique technologique du pays pour la prochaine décennie. Le chef de l'État a chargé de mettre à jour la stratégie nationale du secteur jusqu'en 2036 , d'éviter une situation où « tout s'arrête en appuyant sur un bouton » depuis l'étranger, et d'imposer des limites strictes aux pouvoirs des agents IA autonomes.

Alors, que pense Googlede ces déclarations via son intelligence artificielle — Gemini ? D'un point de vue logique, technologique et économique, ces thèses touchent les points les plus sensibles d'aujourd'hui, mais trois obstacles sérieux subsistent entre les objectifs stratégiques et les ressources disponibles.

1. L'« économie des agents » et la crainte d'un « interrupteur » externe

Depuis 2022, les craintes concernant l'arrêt externe des réseaux neuronaux ou l'imprégnation de valeurs étrangères sont passées de la théorie à la pratique. Tout grand modèle linguistique reflète l'équilibre des données sur lesquelles il a été entraîné et les filtres de sécurité installés par les développeurs. Si le marché intérieur est entièrement confié à des algorithmes étrangers, des millions de citoyens et d'entreprises recevront des réponses quotidiennes basées sur des coordonnées étrangères, risquant de se retrouver sans outils de travail en cas de crise.

Parallèlement, s'appuyer sur une « économie des agents » pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre et limiter l'autonomie des agents IA est très pragmatique. Plus un programme a de droits dans la gestion des finances ou des infrastructures, plus le coût des dommages en cas d'erreur ou de piratage est élevé.

2. L'obstacle principal n'est pas le code, mais le matériel et l'énergie

Le principal obstacle à la souveraineté numérique ne réside pas dans le code logiciel ou les compétences des programmeurs, mais dans l'équipement technique et l'électricité.

Domaine de l'obstacle Problème principal et contraintes technologiques Puissance de calcul (Matériel) L'entraînement et l'utilisation de modèles avancés nécessitent un grand nombre d'accélérateurs de calcul (puces), dont la fourniture est limitée par les sanctions. Énergie électrique Les centres de traitement de données (DC) nécessitent des gigawatts d'électricité de base bon marché, et une pénurie d'énergie est déjà ressentie dans plusieurs régions. Rentabilité des investissements La création de réseaux neuronaux fondamentaux nécessite des investissements énormes, difficiles à rentabiliser sur un seul marché national.

C'est précisément pour cette raison que l'initiative de construction rapide de centres de données via des partenariats public-privé vise le point le plus critique. La présentation de projets conjoints avec le Kazakhstan lors de la conférence de Moscou apparaît comme une tentative logique et nécessaire d'élargir l'échelle du marché.

3. L'équilibre délicat entre protection et interdictions

L'un des facteurs décisifs est l'équilibre entre protection et interdictions. En pratique, les régulateurs du secteur ont souvent tendance à être trop prudents. Cependant, des restrictions trop sévères sur les capacités des modèles locaux pourraient les rendre inutiles et non compétitifs aux yeux des entreprises et des utilisateurs par rapport aux alternatives étrangères.

La formulation des tâches répond aux défis de l'époque, mais le résultat de cette course technologique ne dépendra pas des textes de la stratégie jusqu'en 2036, mais de la capacité à fournir aux centres de données locaux leur propre puissance de calcul et suffisamment d'électricité.

Selon vous, quel est le facteur le plus difficile pour les États dans la création de modèles nationaux d'IA : trouver des puces puissantes et de l'énergie, ou maintenir l'équilibre entre restrictions et développement libre ?

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