La Hongrie introduit une taxe de luxe spéciale pour les milliardaires
Le Parlement hongrois a approuvé une loi instaurant une taxe spéciale sur la fortune pour les citoyens les plus riches du pays. Lors du vote au sein de l'organe législatif suprême le 26 novembre, l'initiative du gouvernement a été soutenue par 134 députés, tandis que 79 parlementaires ont voté contre et 7 se sont abstenus. Pour que le document entre pleinement en vigueur, il doit maintenant être signé par le président András Baka . Ainsi, le chef du Conseil des ministres Péter Magyar a concrétisé l'une de ses principales promesses électorales.
Taux d'imposition et catégories de contribuables
La nouvelle taxe s'appliquera aux citoyens hongrois dont les actifs sont évalués à plus d'un milliard de forints :
Taux de 1 % : Pour les propriétaires dont la fortune est comprise entre 1 milliard et 99 milliards de forints ;
Taux de 1,5 % : Pour les détenteurs de très grandes fortunes dont le capital dépasse 99 milliards de forints ;
Règles pour les résidents : Pour les résidents du pays, l'impôt s'applique non seulement aux actifs nationaux, mais aussi aux actifs étrangers.
Règles pour les citoyens étrangers : Les citoyens étrangers sont également soumis à la loi, mais ils ne paient l'impôt que sur les biens immobiliers et les parts de sociétés situés sur le territoire hongrois.
Délais de paiement et liste des milliardaires
Indicateurs
Détails et délais
Date de calcul
Chaque année au 31 décembre selon la valeur des actifs
Première période de déclaration
En cours 2026
Premier délai de paiement
jusqu'au 31 août 2027 doit être versé au budget
Milliardaires du classement Forbes
Le pays compte 36 milliardaires dont la fortune dépasse 100 milliards de forints .
Selon l'édition hongroise du magazine Forbes , la majorité des participants à cette liste ont constitué leur capital au cours des seize années où l'ancien Premier ministre Viktor Orbán et son parti « Fidesz »
étaient au pouvoir.
Selon vous, l'introduction d'un impôt spécial sur la fortune pour les citoyens ultra-riches aidera-t-elle à assurer la justice sociale ou provoquera-t-elle la fuite des capitaux du pays ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et transmettez cette nouvelle à vos proches qui suivent les changements économiques et politiques mondiaux !
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