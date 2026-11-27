TikTok a un effet destructeur sur la capacité de réflexion des gens, en particulier de la jeune génération. C'est ce qu'a déclaré le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev lors de la conférence internationale AI Journey à Moscou, lors d'une rencontre avec de jeunes spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

«Il est possible de gagner de l'argent avec un smartphone même en étant assis dans un village»

Le chef de l'État a exprimé ses regrets que la plupart des citoyens perçoivent les gadgets modernes uniquement comme des outils de divertissement et de communication. Il a souligné qu'avec une approche correcte et les compétences nécessaires, les appareils mobiles peuvent générer des revenus réels, même pour les personnes vivant dans les zones les plus reculées :

«Tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui, mais pour une raison quelconque, les gens pensent qu'il est uniquement destiné aux appels, aux SMS, à regarder des films ou à TikTok. Ce TikTok est une chose terrible qui tue le cerveau humain, surtout celui d'un jeune. Pourtant, avec un smartphone, utilisé correctement et habilement, et avec une connexion internet, il est possible de gagner de l'argent même en étant dans un village, il suffit d'apprendre aux gens à le faire», a déclaré Kassym-Jomart Tokaïev.

Le dirigeant kazakh a qualifié cette approche d'« économie numérique populaire » et a noté qu'apprendre à la population à tirer des revenus légaux des technologies numériques les rendrait autonomes et économiquement stables.

Lutte contre la «mentalité TikTok» et initiatives de numérisation

Ce n'est pas la première fois que Kassym-Jomart Tokaïev critique sévèrement la plateforme de vidéos courtes. Il avait déjà avancé plusieurs initiatives systémiques à ce sujet :

Lecture et bibliothèque de la CEI : Auparavant, lors d'une réunion du Conseil des chefs d'État de la CEI, le président du Kazakhstan avait appelé à lutter contre la «mentalité TikTok» chez les jeunes en popularisant la lecture et en créant une bibliothèque numérique unifiée de la Communauté.

Formation des populations rurales : De plus, dans le cadre de l'« Année de la numérisation et de l'intelligence artificielle » annoncée dans la république, le président a chargé le gouvernement d'apprendre aux producteurs agricoles et aux habitants des zones reculées à utiliser les smartphones pour mener des activités commerciales en ligne.

Direction Tâches et objectifs fixés Nature du problème L'utilisation des smartphones uniquement à des fins de divertissement (TikTok) réduit la capacité de réflexion des jeunes Solution économique Développer des compétences en commerce en ligne via Internet dans les villages reculés Mesure spirituelle et éducative Promouvoir la lecture et créer une bibliothèque numérique unifiée de la CEI

Selon vous, que faut-il faire pour protéger les jeunes de l'influence des vidéos courtes et leur apprendre à utiliser les smartphones comme source de connaissances utiles et de revenus ?

Partagez vos réflexions dans les commentaires et transmettez ce message à vos proches qui se soucient de l'éducation des jeunes et de la littératie numérique !