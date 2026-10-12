Un avion de ligne sans hublots en projet aux États-Unis

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Un avion de ligne sans hublots en projet aux États-Unis

La startup américaine JetZero développe le Z4, un avion de ligne qui se distingue des appareils conventionnels par son apparence et sa structure aérodynamique. Conçu avec un fuselage intégré aux ailes, cet avion rappellera la forme d'une raie.

Selon l'entreprise, le Z4 est conçu pour transporter environ 250 passagers. Son avantage principal réside dans une consommation de carburant réduite de 50 % par rapport aux avions classiques, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz nocifs grâce à sa forme aérodynamique unique.

L'un des aspects notables du projet est le design de la cabine. Certaines présentations suggèrent l'utilisation d'écrans numériques remplaçant les hublots traditionnels pour afficher le paysage extérieur. Toutefois, aucune information définitive n'a été confirmée sur cette solution.

JetZero prévoit d'effectuer le premier vol d'essai de son prototype à taille réelle en 2027. La mise en service commerciale du Z4 est quant à elle prévue pour le début des années 2030.

Le Z4 est actuellement en phase de développement. Par conséquent, l'efficacité énergétique et les nouvelles fonctionnalités proposées aux passagers devront être confirmées lors d'essais pratiques.

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