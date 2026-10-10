La famille royale de Thaïlande a présenté un événement historique qui a attiré l'attention de la communauté internationale et des passionnés d'aviation. La reine de Thaïlande, Suthida Vajiralongkorn a piloté pour la première fois, seule et sans copilote, un avion de chasse supersonique polyvalent moderne JAS 39C Gripen appartenant aux forces aériennes du pays.

Ce vol réussi a démontré la grande capacité de la reine à manœuvrer des équipements militaires complexes ainsi que sa préparation professionnelle.

Préparation personnelle et supervision directe du Roi

Le processus de pilotage de l'avion militaire complexe s'est déroulé selon tous les protocoles de sécurité stricts :

Inspection personnelle avant le vol : Avant de monter dans le cockpit, la reine Suthida a personnellement inspecté l'état technique et les systèmes de contrôle de l'avion de chasse ;

Sous le regard du Roi : Toutes les étapes du vol, notamment le décollage et l'atterrissage précis sur la piste désignée, ont été suivies attentivement par son époux, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn depuis l'aérodrome ;

Accueil avec un bouquet : Après l'atterrissage réussi de l'avion, le chef de l'État a personnellement accueilli son épouse sur la piste avec un bouquet de fleurs.

Haute reconnaissance : l'insigne d'or « Gripen Order Golden Patch »

Le vol réussi a été dûment reconnu par l'État et le commandement militaire :

Remise de l'insigne d'or : En reconnaissance de ses compétences exceptionnelles et de son courage, le roi lui a solennellement remis l'insigne d'or honorifique « Gripen Order Golden Patch » ;

Le rôle des femmes dans les forces armées : Ce vol historique revêt une grande importance, non seulement comme un succès personnel de la reine, mais aussi comme un symbole de la place et du potentiel des femmes au sein des forces armées thaïlandaises.

La famille royale de Thaïlande a prouvé une fois de plus qu'en plus de la gouvernance et des fonctions officielles, elle possède une préparation sérieuse dans le domaine de l'aviation militaire professionnelle.