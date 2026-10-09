Un avion détruit par une frappe de missile à l'aéroport international de Riyad

·11·Monde
Un avion détruit par une frappe de missile à l'aéroport international de Riyad

La crise sécuritaire au Moyen-Orient a atteint un nouveau stade extrêmement dangereux. Arabie saoudite dans la capitale, Riyad, l'aéroport international King Khalid des vidéos largement diffusées sur les réseaux internationaux montrent un violent incendie et la destruction d'un avion de ligne suite à une frappe de missile balistique ou de drone.

Les réseaux sociaux et plusieurs sources de surveillance internationales affirment que cette attaque a été menée par le mouvement houthi (« Ansar Allah ») au Yémen. Suite à l'incident, Arabie saoudite un immense nuage de fumée noire a recouvert le ciel de la capitale.

Situation à l'aéroport : que montrent les images ?

Les images prises directement sur place par des témoins et le personnel de l'aéroport révèlent la gravité de la situation :

  • Fumée noire s'élevant dans le ciel : Un incendie très violent et une colonne de fumée noire s'élèvent derrière la piste d'atterrissage et les passerelles d'embarquement de l'aéroport ;

  • Avion Saudia en feu : L'une des images montre le fuselage d'un avion de ligne portant le logo de la compagnie nationale « Saudia » complètement détruit par les flammes, tandis que les équipes de secours tentent d'éteindre l'incendie avec de la mousse ;

  • Mouvement sur le tarmac : La proximité des véhicules de service et d'autres avions avec la zone de l'incident montre que le personnel technique procède à des mesures d'évacuation d'urgence.

Vols retardés, mesures de sécurité renforcées

Après l'annonce de l'attaque, le niveau de sécurité a été relevé à un stade élevé dans la capitale, Riyad :

  • Vols détournés vers d'autres villes : Selon les données de suivi du trafic aérien (FlightRadar), plusieurs vols internationaux et nationaux à destination de l'aéroport King Khalid ont été détournés d'urgence vers Djeddah et d'autres aéroports de réserve ;

  • Situation dans la ville : Selon les médias, le télétravail et des mesures de sécurité ont été annoncés dans certaines institutions, organisations internationales et écoles de la capitale ;

  • Victimes et dégâts : Les autorités officielles n'ont pas encore fourni d'informations complètes sur la présence de passagers à bord ou sur d'éventuels blessés.

Escalade des tensions régionales

Cet événement survient dans un contexte de résurgence des conflits de longue date au Yémen et de tensions géopolitiques dans le triangle États-Unis-Iran-Arabie saoudite :

  • Activité des Houthis : Ces dernières semaines, on observe une reprise des frappes aériennes par les forces yéménites sur des points stratégiques à Abha, ville frontalière, et à Riyad, la capitale ;

  • Menace pour l'aviation mondiale : L'impact direct de missiles sur des infrastructures civiles et des aéroports internationaux remet gravement en question la sécurité du trafic aérien dans le golfe Persique.

Cette puissante explosion et cet incendie à l'aéroport de Riyad ont prouvé une fois de plus à quel point l'équilibre sécuritaire au Moyen-Orient reste fragile et explosif.

Aéroport King KhalidHouthiAttaque par missile balistiqueArabie SaouditeMoyen-Orient
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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