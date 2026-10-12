«Un héritage de Louis XIII réduit en cendres» : un marché historique a entièrement brûlé à Paris

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«Un héritage de Louis XIII réduit en cendres» : un marché historique a entièrement brûlé à Paris

L'un des lieux de commerce les plus anciens et historiques du centre de la capitale française, Paris — fondé en 1615, le célèbre Marché des Enfants-Rouges a été entièrement réduit en cendres à la suite d'un violent incendie. BFMTV Selon la chaîne de télévision, la terrible catastrophe s'est produite aux premières heures du lundi 12 octobre dans le quartier animé du 3e arrondissement de la ville.

Il ne reste pratiquement rien du complexe, qui était le point gastronomique préféré des habitants et des touristes du monde entier.

Désastre matinal et 1 000 mètres carrés de décombres

Les services de lutte contre les incendies et l'administration municipale ont révélé les détails suivants sur l'ampleur de la tragédie :

  • Propagation rapide des flammes : Le premier appel d'urgence aux pompiers a été reçu vers 04h15 du matin. À l'arrivée des secours, les flammes avaient déjà complètement englouti la zone du marché couvert ;

  • Une surface entièrement détruite : Le maire du centre de Paris, Ariel Weil, a annoncé que le marché avait entièrement brûlé. La brigade de sapeurs-pompiers a officiellement confirmé que 1 000 m² de la surface du marché ont été réduits en cendres par le brasier :

    « Le marché couvert est entièrement détruit. Il n'en reste rien », a déclaré un porte-parole des secours ;

  • Causes inconnues : Bien que l'origine de l'incendie ne soit pas encore officiellement déterminée, certains médias français suggèrent un lien avec les « manifestations scolaires » qui se sont intensifiées ces derniers jours.

Un héritage royal et un centre de street food

Le « Marché des Enfants-Rouges » n'était pas un simple marché alimentaire, mais une partie intégrante du patrimoine culturel français :

  • 400 ans d'histoire : Le marché a été fondé en 1615, sous le règne du roi de France Louis XIII ;

  • Statut de monument historique : Connu dans le monde entier pour sa cuisine de rue unique et son atmosphère nationale incomparable, le marché avait été inscrit au registre national des monuments historiques français en 1982.

La perte soudaine d'un monument culturel vieux de plusieurs siècles suscite une profonde tristesse et des débats animés au sein de la société française.

Marché des Enfants-RougesIncendie ParisBFMTVLouis XIIIPatrimoine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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