Tempête et coupures de courant : État d'urgence en Écosse, Angleterre et Irlande

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont été frappés par une nouvelle tempête dévastatrice, la tempête « Boelo » causant des dégâts considérables. Selon Sky News, le cyclone violent et les ouragans ont privé des dizaines de milliers de foyers d'électricité à travers la région.

Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure à frapper l'île en quelques jours, survenant alors que les conséquences de la tempête « Ashley » du 23 octobre n'étaient pas encore totalement résorbées.

Vents à 38 m/s : Les zones les plus touchées

L'ampleur de la catastrophe s'est rapidement étendue, causant de graves dommages aux infrastructures :

Vents records : En Écosse, la force du vent a atteint par endroits jusqu'à 38 mètres par seconde , tandis qu'en Angleterre, jusqu'à 31,1 m/s ;

Plus de 57 000 foyers dans le noir : Au matin du 25 octobre, dans les comtés du Grand Manchester, de Cumbria et du Lancashire, dans le nord de l'Angleterre, plus de 57 000 foyers étaient privés d'électricité ;

Situation dans les régions voisines : Dimanche, des milliers de consommateurs en Irlande et en Irlande du Nord ont également été signalés sans électricité ;

Le coup le plus dur : La région du sud-ouest, le sud du Pays de Galles, ainsi que les West et East Midlands ont été identifiés comme les zones les plus durement touchées.

Niveau d'alerte orange et mobilisation des services d'urgence

En raison de la gravité des conditions météorologiques, les autorités compétentes alertent la population :