Inondations dévastatrices au Kirghizistan : 6 morts après l'emportement d'une voiture

Un puissant courant de boue sur la route Osh-Alay au Kirghizistan a entraîné des conséquences tragiques. Au moins six personnes ont péri dans l'accident.

Selon les informations, la tragédie s'est produite le 24 juin. Un torrent violent a emporté une voiture légère qui circulait sur la route.

Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée sur l'identité des victimes et des blessés, ni sur le nombre de personnes à bord du véhicule. Les services compétents clarifient les détails de l'incident.

Les sauveteurs poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage sur les lieux. La situation dans la zone est sous contrôle.

Les experts attribuent l'augmentation du nombre de crues, d'inondations et d'autres catastrophes naturelles ces dernières années au changement climatique.