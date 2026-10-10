Au Chili, des inondations torrentielles emportent des voitures et un bus (vidéo)

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Au Chili, des inondations torrentielles emportent des voitures et un bus (vidéo)

Dans le quartier de Las Condes à Santiago, la capitale du Chili, des inondations provoquées par de fortes pluies ont recouvert les rues de boue et de pierres. Le courant a emporté plusieurs voitures et même un bus de transport public, rapporte Emol.

L'incident a eu lieu le 8 octobre dans le secteur de San Carlos de Apoquindo. En raison des fortes précipitations, de l'eau, de la boue et des rochers ont dévalé les ravins des zones montagneuses à grande vitesse. Les inondations ont endommagé les environs de l'avenue General Blanche, Quebrada Honda, Plaza et la route El Alba.

Selon les médias locaux, la circulation a été interrompue dans certaines rues, et l'eau ainsi que la boue ont pénétré dans des habitations, des commerces, des établissements d'enseignement et des centres médicaux.

Au moins six personnes ont été blessées par les fortes pluies, dont un enfant d'un an. Plus d'un millier de personnes ont été secourues ou ont reçu une assistance. Selon les premières informations, aucun décès ou disparition n'a été signalé.

Les autorités chiliennes ont déclaré l'état de catastrophe naturelle dans le quartier de Las Condes. Une alerte de haut niveau a également été émise dans plusieurs autres régions du pays en raison des risques de glissements de terrain et d'inondations.

Selon les médias locaux, les précipitations ont atteint 146 millimètres dans la zone de Tobalaba. Les experts soulignent que les fortes pluies ont saturé le sol, provoquant une augmentation soudaine du débit dans les ravins et les cours d'eau.

ChiliSantiagoLas CondesPluieInondations
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