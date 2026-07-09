Meta commence à créer des images IA à partir des photos Instagram des utilisateurs

Meta a intégré une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle appelée Muse Image dans ses réseaux sociaux. Cet outil permet aux utilisateurs non seulement de créer de nouvelles images, mais aussi de modifier des photos existantes et même de générer du contenu publicitaire directement dans l'application. Cependant, un aspect de cette nouvelle technologie suscite de vives controverses : le système a le droit d'utiliser des photos personnelles provenant de profils publics. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Grâce à la fonction Muse Image, n'importe quel utilisateur peut taguer la photo d'une autre personne sur son profil public et l'utiliser pour créer une nouvelle image IA. Pour l'instant, seuls les comptes privés et les profils des utilisateurs de moins de 18 ans sont automatiquement exclus de ce système. Dans tous les autres cas, des tiers peuvent modifier ou traiter vos photos à l'aide de l'intelligence artificielle.

Problèmes de confidentialité et de sécurité

Selon les experts, cette innovation pose une menace sérieuse à la vie privée. Le problème majeur est que les utilisateurs ignorent que leurs photos sont générées par des tiers, car le système n'envoie aucune notification à ce sujet. Cela peut ouvrir la porte à des situations négatives telles que le harcèlement, l'usurpation d'identité et la modification inappropriée de l'apparence d'une personne sans son consentement.

Selon un sondage du Pew Research Center, 35 % des répondants se sont déclarés préoccupés par cette utilisation à grande échelle de l'intelligence artificielle. Les scandales passés de Meta concernant les données des utilisateurs, notamment l'affaire Cambridge Analytica et l'amende de 5 milliards de dollars imposée par la Federal Trade Commission (FTC) en 2019, renforcent les doutes du public.

Mesures de protection des photos

Si vous ne souhaitez pas que vos photos soient utilisées pour créer des modèles d'intelligence artificielle, vous pouvez prendre plusieurs mesures. Actuellement, le moyen le plus efficace est de passer votre profil Instagram en mode privé. Il est également possible de limiter les droits d'utilisation du contenu via les paramètres. À une époque où les géants technologiques sont engagés dans une course à l'IA, il est crucial que les utilisateurs conservent le contrôle sur leurs données.

Selon ixbt.com, Meta prévoit d'améliorer encore cette fonctionnalité, mais les juristes et les défenseurs de la vie privée exigent plus de transparence de la part de l'entreprise. Les experts estiment que l'utilisateur doit savoir exactement comment et par qui sa photo est utilisée. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas réagi officiellement à ces objections.