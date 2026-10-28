Une mère livreuse avec deux enfants reçoit une maison au Kirghizistan (vidéo)

·10·Monde
Une mère livreuse avec deux enfants reçoit une maison au Kirghizistan (vidéo)

À Bichkek, capitale du Kirghizistan, l'histoire d'une mère livreuse élevant seule ses deux enfants n'a laissé personne indifférent. Après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant ses conditions de travail difficiles, les gens ont commencé à collecter des fonds pour aider la famille.

Selon le média kirghiz Kaktus.media le 27 octobre, une femme nommée Ajar était contrainte d'emmener ses enfants avec elle lors de ses livraisons le soir et le week-end, faute de pouvoir les faire garder. La vidéo virale montrait l'une de ses filles endormie sur un scooter électrique.

Une personne vêtue de noir se tient dans la rue avec des enfants près d'un scooter.

Bien que la femme n'ait pas demandé d'aide, les utilisateurs des réseaux sociaux et des militants ont pris l'initiative de collecter des fonds. En trois jours, près de 80 000 dollars ont été versés sur son compte.

Par la suite, le montant de l'aide a augmenté. Selon News.kg le 28 octobre, un total de 130 000 dollars a été récolté, dont 102 000 dollars ont servi à acheter un appartement de trois pièces à Bichkek. Le reste de l'argent sera destiné à soutenir d'autres familles dans le besoin.

Ainsi, grâce à la solidarité de tous, la mère et ses deux enfants ont désormais leur propre maison. Cet événement a montré qu'une simple vidéo sur les réseaux sociaux peut unir les gens autour d'une bonne cause.

BichkekKaktus.mediaAide socialeMère livreuseSolidarité
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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