Un livreur ouzbek arrêté au Japon pour harcèlement présumé sur une écolière

Dans l'arrondissement de Setagaya au Japon, un livreur de nourriture ouzbek de 45 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir eu un comportement inapproprié envers une écolière de 10 ans. C'est ce qu'a rapporté Shueisha Online.

Selon les informations, l'incident s'est produit le 5 juillet vers 17h00. La jeune fille a ouvert la porte pour récupérer une commande passée par sa mère absente. Le livreur est soupçonné de l'avoir serrée dans ses bras et d'avoir eu des gestes déplacés.

La jeune fille a elle-même signalé l'incident à la police. Les forces de l'ordre ont identifié le suspect en vérifiant les données d'enregistrement et les enregistrements des caméras de surveillance.

Selon la publication, le suspect a reconnu les faits. Il est également indiqué qu'il pourrait s'être inscrit au service de livraison sous le nom d'un faux citoyen japonais.

La police mène actuellement une enquête sur cette affaire.