Le Real Madrid et la Liga contraints de s'excuser suite au boycott en Chine après les propos de Mbappé

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Le Real Madrid et la Liga contraints de s'excuser suite au boycott en Chine après les propos de Mbappé

Photo : Getty Images

Le Real Madrid a publié une déclaration officielle suite à la crise diplomatique et médiatique majeure provoquée par une plaisanterie de l'attaquant vedette français Kylian Mbappé sur Mao Zedong, dirigeant du Parti communiste chinois. La direction du club madrilène a présenté ses excuses au peuple chinois, exprimant son profond respect pour l'histoire et la culture du pays.

Auparavant, de grandes entreprises chinoises avaient résilié unilatéralement leurs contrats avec le joueur, et la télévision nationale du pays avait temporairement suspendu la diffusion des matchs de la Liga espagnole.

Origine du conflit et réponse ferme de la Chine

La chronologie des événements, qui ont rapidement provoqué un tollé mondial, s'est déroulée comme suit :

  • Interview polémique : Répondant à une question sur les mèmes circulant sur les réseaux sociaux, Mbappé a déclaré avoir ri en voyant un mème où son visage était superposé à celui de Mao Zedong, ajoutant qu'il utilisait souvent cette image avec ses amis et le qualifiant de « dictateur chinois » ;

  • Annulation des contrats : Suite à cette déclaration, trois grandes marques chinoises ont annoncé la rupture de leur partenariat avec Mbappé ;

  • Suspension des diffusions de la Liga : La télévision d'État et les plateformes médiatiques chinoises ont gelé la diffusion des rencontres du championnat d'Espagne ;

  • Série d'excuses : Conscients de la gravité de la situation, la direction de la Liga, son président Javier Tebas, ainsi que Kylian Mbappé lui-même, ont présenté des excuses publiques.

Déclaration officielle du Real Madrid : que contient-elle ?

Le géant madrilène a publié une déclaration officielle pour mettre fin à la polémique et préserver ses relations amicales avec la Chine :

  • Excuses pour les sentiments négatifs : « Le Real Madrid présente ses excuses pour les sentiments négatifs suscités au sein du peuple chinois par les récents propos de notre joueur Kylian Mbappé », indique le communiqué du club ;

  • Respect pour des millions de fans : Le club a souligné son appréciation pour l'histoire millénaire de la Chine, sa riche culture et ses millions de supporters locaux qui soutiennent constamment l'équipe ;

  • Soutien à la position du joueur : Le Real a affirmé soutenir pleinement les excuses publiques de Mbappé, précisant que le joueur regrette sincèrement ses paroles ;

  • Solidarité interculturelle : Le club a réitéré son attachement aux valeurs de respect mutuel, de coexistence pacifique et de solidarité interculturelle, exprimant son souhait de renforcer les liens d'amitié avec le peuple chinois.

Suite à cette déclaration exhaustive du Real Madrid, la reprise des diffusions de la Liga sur le marché médiatique chinois et la stabilisation de la coopération entre les parties sont attendues.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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